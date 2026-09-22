Yanina Latorre volvió a referirse sin filtros a Mauro Icardi y a Eugenia “la China” Suárez y fue contundente al analizar la polémica que se generó después de que trascendiera que el futbolista circulaba con su licencia argentina inhabilitada.

Durante una transmisión en vivo por El Observador 107.9, la conductora repasó el descargo que Icardi realizó en redes sociales, donde cuestionó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y aseguró que contaba con una licencia italiana vigente.

Para Yanina, la reacción del futbolista fue desmedida y dejó en claro que, desde su mirada, Icardi vuelve a interpretar que todo lo que ocurre tiene que ver con él: “Como siempre, cree que todo lo hacen porque es él, porque es un chisme, es un pobre bol...”, lanzó Latorre al analizar sus declaraciones.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

La periodista hizo especial hincapié en una de las frases de Icardi, quien había acusado al Ministerio de Transporte de querer aprovecharse de su repercusión mediática: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, había planteado el futbolista. Al escuchar ese argumento, Yanina fue tajante: “Ellos creen que todos nos colgamos de ellos”.

Y agregó, con ironía: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”. “Cuando no hacen ninguna bolud... no los nombramos y hablamos de otros que hacen boludec...”, cerró, sin filtro.

Yanina Latorre: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”.

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YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU DESCARGO POR LAS FOTOS EN BIKINI

Luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera ponerle fin a las críticas que recibió por compartir fotos en bikini y responder con un contundente descargo a quienes criticaron su cuerpo, Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y analizó el descargo sin filtro.

“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, expresó Yanina.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”, agregó, contundente con su postura.

Yanina Latorre: “Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si vos contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”.

“Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó. Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de preservar espacios propios dentro de una relación: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”.