La consagración de Solange Abraham como ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada generó todo tipo de reacciones. Después de más de 200 días de competencia, la participante se impuso ante Yisela “Yipio” Pintos en la gran final, pero Yanina Latorre dejó en claro que no quedó conforme con el resultado.

Durante su programa en El Observador 107.9, la conductora analizó el triunfo de Sol y realizó una durísima crítica sobre su trayectoria antes de ingresar nuevamente a la casa: “Sol Abraham no ganó, pero fue bastante protagonista de su anterior Gran Hermano. Desde que salió hasta que ganó este, nunca pudo instalarse en los medios”, lanzó Yanina.

Además, Yanina puso el foco en el hecho de que Sol había intentado desarrollar una carrera en los medios después de su primera participación en el reality, pero consideró que no logró instalarse: “Tuvo un marido millonario que le produjo un programa muchos años en elnueve”, recordó Yanina.

Yanina Latorre, este viernes 11 de septiembre en SQP. Captura: América TV

Y fue todavía más contundente al referirse a la falta de repercusión que, según su mirada, tuvieron aquellos trabajos: “Nunca nadie la vio, no hay un clip ni un recorte. Para esto, tenés que tener luz”.

Asimismo, lanzó la frase más contundente de su análisis sobre la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada: “Nunca demostró un síntoma de humanidad”, cerró.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

YANINA LATORRE FULMINÓ A LA CHINA SUÁREZ TRAS SU DESCARGO POR LAS FOTOS EN BIKINI

Luego de que Eugenia “la China” Suárez decidiera ponerle fin a las críticas que recibió por compartir fotos en bikini y responder con un contundente descargo a quienes criticaron su cuerpo, Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica y analizó el descargo sin filtro.

“Ay, me deprime. Así no se va a comprar nunca el cariño de la gente. Tiene 10, 15 bolu... que la defienden en Twitter y nada más. Está todo el día peleando como él (por Mauro Icardi). Se arruinaron la vida mutuamente”

“Yo te voy a decir una cosa, China de mi corazón, bonita: si te dicen cuadrada, que no tiene cintura, la que te lo dice está mal del marote, pues sos una bomba, punto uno”, expresó Yanina.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

“Pero si vos lo contestás es porque te afecta. Si ella fuera feliz, no tiene tiempo en detenerse, en leer todo eso”, agregó, contundente con su postura.

“Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó. Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de preservar espacios propios dentro de una relación: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”.