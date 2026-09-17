Semanas atrás, Mar Cosca fue vinculada sentimentalmente con Agustín “Cachete” Sierra, el exnovio de su amiga, Fio Giménez. Sin embargo, la influencer salió inmediatamente a desactivar esa bomba y dejó en claro que todo era mentira.

Ahora, Mar compartió un video en sus redes sociales donde contó si era verdad que había vuelto con su expareja, Lucho Ladoux. “Lo importante es que me siento bien. Esto no es una señal para que vuelvas con tu ex”, aclaró en la publicación.

En el extenso video que compartió en su perfil de Instagram, Mar reveló si eran reales los rumores de reconciliación con su ex. “Estoy acá para dar la cara. ¿Por qué volví con mi ex? No volví, nos estamos mirando de cerca”, empezó aclarando.

(Foto: Instagram @maarcosca)

MAR COSCA SE REFIRIÓ A LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN CON SU EX

“Yo no les conté mucho de mis experiencias intentando vincularme con otras personas totalmente fallidas. En síntesis, me encontré con una soltería muy diferente a la que yo recordaba”, aseguró Mar con respecto a su actual soltería.

“Encima cuando te separás te dicen: ‘Listo, ahora vas a poder estar con este, con este, con el otro’. Es mi peor pesadilla lo que vos estás planteando, prefiero un mate cocido con cianuro”, afirmó la influencer que sumó: “Crecés y tenés otras expectativas porque sos más grande, tenés proyectos, tenés idealizaciones. Que seas lindo no me alcanza, que tengas plata la verdad no necesito. ¿Podés ser gracioso, por favor?“.

Mar Cosca blanqueó que solo está viendo a su ex “de cerca”

Luego, Mar contó que tuvo alrededor de”cuatro pobres citas". “Al principio lo que hice fue buscar gente con la que yo ya había estado. Pero claro, con esa gente estuviste hace 1500 años atrás. Y te reencontrás con esa gente y es triste, porque uno tiene una idealización de los recuerdos y después el tiempo pasa, la gente cambia y de repente te estás mirando como: ‘¿Qué carajo hago acá?’“, reveló.

“‘Bueno, voy a tener una cita con una persona que no conozca’. Tampoco funcionó. ‘Ay, ¿y con estar sola no probaste? ¿Por qué no probás con estar sola?’. ¡Pero andá a estar sola vos! Ustedes, así como me ven con esta cara de trastornada y un carácter un poquito difícil de llevar, necesito amor", aseguró la influencer.

“A mí me gusta la familia, el domingo de asado y si está lluvioso de pastas, tirarme en el sillón con la mantita y no hacerlo siempre con una persona diferente. Y por sobre todas las cosas, que me atiendan bien. En todos los sentidos, pero más ahí abajo”, dejó en claro Cosca que sumó: “Si ustedes esperaban una reflexión más grande, acá no hay nada. Soy simplemente esto: un viejo viagrero metido en este cuerpo. Pero igual no volví, un tropezón no es caída. Desde ya no me den consejos en contra de mi accionar porque no los voy a tomar, para eso está mi psicóloga. A ella por lo menos le pago”.