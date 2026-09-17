A través de sus redes sociales, José María Muscari compartió una increíble noticia con todos sus seguidores. El productor anunció cuál fue el nuevo logro de su hijo Lucio, quien a un año de terminar el secundario, se recibió de piloto.

El joven de 18 años dio un gran paso en el mundo aeronáutico. “MI hijo el PILOTO”, escribió más que orgulloso el productor en su perfil de Instagram donde compartió algunas de las imágenes donde Lucio mostraba su diploma.

Luego dio más detalles sobre esta meta cumplida: “Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es PILOTO PRIVADO el primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”.

José María Muscari celebró el logro que alcanzó su hijo Lucio (Foto: Instagram @josemariamuscari)

LA FELICIDAD DE JOSÉ MARÍA MUSCARI POR EL LOGRO DE SU HIJO

A través de esa publicación de Instagram, José María Muscari mostró la intimidad de la celebración familiar que llevaron a cabo frente a la aeronave. “Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”, expresó el papá de Lucio.

José María Muscari anunció el increíble logro que alcanzó su hijo (Video: Instagram @josemariamuscari)

Para la especial ocasión, también estuvieron el “tío Beto” y Mía, una amiga que viajó desde Corrientes para estar presente. “Qué lindo es tener un hijo como el que tengo con que la vida me premió. Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”, expresó emocionado.