El casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner en el centro de la escena la relación del cantante con su familia. Aunque la pareja insistió en que se trató de una celebración íntima, llamó la atención que solo Julieta Ortega —hermana de Emanuel— asistió al evento, y que incluso llegó más tarde que el resto de los invitados.

La información sobre la ausencia de los hermanos Ortega fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien aclaró que no existió una pelea puntual, pero sí una relación tensa dentro del clan. Prandi, por su parte, desmintió cualquier enfrentamiento familiar, aunque Latorre insistió en que el vínculo no es el mejor.

Emanuel Ortega se casó con Julieta Prandi tras seis años de noviazgo. (Foto: Movilpress)

Según Yanina Latorre, el malestar en la familia Ortega no se debió a una pelea concreta, sino a situaciones que generaron incomodidad. “No hay pelea, no hay una cosa puntual. Lo que molestó mucho fueron las fotos y el contenido que hacía Julieta (Prandi) mientras sufría Ana Paula (Dutil)”, explicó la conductora, en referencia a la expareja de Emanuel Ortega.

Leé más:

La picante teoría de Pochi sobre el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “¿Será que hubo...?”

YANINA LATORRE DESTAPÓ EL ESCÁNDALO FAMILIAR DETRÁS DE LA BODA DE EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI

Latorre defendió a la modelo y aseguró: “Vos no tenés por qué hacerte cargo del dolor de la expareja de tu novio. Más cuando no se superponen las fechas”. Sin embargo, reconoció que el ambiente entre las partes no es el mejor: “A partir de ahí todos reconocen que no hay onda. Quien me lo contó se lo creo porque es alguien muy allegado”.

La conductora de SQP también se refirió a la propuesta de casamiento, que según Prandi ocurrió hace dos meses, justo cuando surgieron rumores de separación. Latorre relacionó ese pedido con una crisis de pareja que había sido mencionada por Ángel de Brito en LAM.

Yanina Latorre (Captura: América TV)

“Julieta Prandi se enojó muchísimo con eso. Hoy me contaron el motivo de esa crisis, que es personal”, señaló Latorre, aunque evitó dar detalles sobre si hubo una tercera persona involucrada. “Yo sé el motivo, pero no voy a decir nada, ni sí ni no, porque se acaban de casar. Pero este casamiento viene a remendar esa crisis, de la que salieron”, concluyó.

Leé más:

Qué dijo Julieta Prandi luego de que la Justicia confirmara la condena de su exmarido por abuso sexual

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.