La gran final de Gran Hermano: Generación Dorada tuvo a Solange “Sol” Abraham y Gisela “Yipio” Pintos como protagonistas de una definición cargada de emoción. Finalmente, Sol se consagró campeona de la edición, pero su compañera tuvo una reacción que emocionó a todos en la última gala del reality de Telefe.

Luego de conocer el resultado, Yipio recibió unas cálidas palabras y se mostró profundamente agradecida por la experiencia que vivió durante su paso por la casa: “Estoy muy orgullosa y muy agradecida”, expresó, al hacer un balance de su participación.

Lejos de mostrarse angustiada por no haber levantado la copa, Yipio aseguró que se iba con otra clase de premio: “Mi premio va por otro lado. Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena”.

Foto: Captura (Telefe)

Y entonces dejó una frase que resumió su estado de ánimo después de la final: “Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy súper feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno”.

Antes de despedirse, Yipio felicitó nuevamente a Sol por su triunfo y cerró su paso por la casa con emoción y mucho humor: “Muchas gracias. ¡Sean felices y sueñen grande! ¡Vamos, caraj..., la Yipioneta!”.

Foto: Captura (Telefe)

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SOL ABRAHAM SE CONSAGRÓ COMO LA GRAN CAMPEONA DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: “¡GRACIAS!”

¡Se terminó Gran Hermano: Generación Dorada! Después de meses de convivencia, estrategias, polémicas y emociones, Solange “Sol” Abraham se consagró como la gran campeona de la edición del reality de Telefe.

La definición tuvo como protagonistas a Sol y Gisela “Yipio” Pintos, quienes llegaron a la última instancia después de un extenso recorrido dentro de la casa. Finalmente, el nombre de Sol fue el que se escuchó en el momento más esperado de la noche.

Con la cuenta regresiva en marcha y una enorme expectativa en el estudio, llegó el anuncio que definió la competencia: “¡Gana Gran Hermano Generación Dorada! ¡La gran ganadora de esta edición es... ¡Sol!”, gritó Santiago del Moro.

Foto: Captura (Telefe)

Inmediatamente, comenzaron los gritos y festejos. Visiblemente emocionada, la flamante ganadora recibió el trofeo y fue felicitada por la conducción. La definición también tuvo un reconocimiento para Yipio, quien terminó como finalista de esta edición. “¡Yipio, también felicitaciones para vos! ¡Fueron las mejores!”, expresó el conductor durante el cierre del programa.

Foto: Captura (Telefe)

Después de meses dentro de la casa, Sol consiguió llegar hasta el último día y quedarse con el título de campeona. Ahora, con el trofeo finalmente en sus manos, llegó el momento de festejar la consagración: “¡Gracias!”, fue una de las primeras palabras de Sol tras conocer que se había convertido en la gran campeona de Gran Hermano: Generación Dorada.

¡Felicitaciones!