La final de Gran Hermano en VIVO: quién es la ganadora entre Yipio y Sol según las últimas encuestas

Foto: Captura de video de X (@swtcevans)

A horas de que se conozca a la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, Sol Abraham protagonizó uno de sus últimos momentos dentro de la casa. Frente a Yipio, la otra finalista, leyó una carta en la que repasó su recorrido en el reality, defendió sus estrategias y apuntó contra quienes, según ella, intentaron instalar una imagen negativa sobre su persona.

“Esta carta simboliza el relato de la historia bien contada. En esta casa se quiso instalar que soy la villana. Pero la verdad es otra. Solo soy una jugadora”, comenzó diciendo Sol, dejando en claro desde el inicio cuál era el mensaje que quería transmitir.