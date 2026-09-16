La final de Gran Hermano en VIVO: quién es la ganadora entre Yipio y Sol según las últimas encuestas

La carta de Sol Abraham a horas de la gran final de Gran Hermano: “En esta casa se quiso instalar eso”
A horas de que se conozca a la gran ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada, Sol Abraham protagonizó uno de sus últimos momentos dentro de la casa. Frente a Yipio, la otra finalista, leyó una carta en la que repasó su recorrido en el reality, defendió sus estrategias y apuntó contra quienes, según ella, intentaron instalar una imagen negativa sobre su persona.
“Esta carta simboliza el relato de la historia bien contada. En esta casa se quiso instalar que soy la villana. Pero la verdad es otra. Solo soy una jugadora”, comenzó diciendo Sol, dejando en claro desde el inicio cuál era el mensaje que quería transmitir.
La definición de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas. Yipio y Sol Abraham se enfrentarán en la gran final del reality, cuya ganadora se conocerá este miércoles 16 de septiembre.
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Quién gana la final de Gran Hermano entre Yipio y Sol del miércoles 16 de septiembre según las encuestas
La gran final de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus dos protagonistas: Yipio y Sol Abraham. Tras meses de competencia y con la conducción de Santiago del Moro, el reality se prepara para conocer a su campeona este miércoles 16 de septiembre. Las encuestas previas reflejan una definición pareja.
Según el sondeo de GH Encuestas en X, Yipio se perfila como la principal candidata, con el 53,9% de los votos, mientras que Sol Abraham reúne el 46,1%.
Los mejores memes de Yipio y Sol que fueron virales a horas de la final de Gran Hermano Generación Dorada
A horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada, las redes sociales ya comenzaron a palpitar la definición del reality. La noche previa estuvo marcada por la expectativa, los últimos momentos de las participantes que quedaron y una serie de situaciones que rápidamente se convirtieron en contenido viral entre los fanáticos del programa.
La comediante y artista de stand-up uruguaya, Yisela Paola Pintos, más conocida como “Yipio”, es una de las que llegó a final junto a la tucumana, Solange “Sol” Abraham, una de las “villanas” de la casa. En la previa de la gran final, las últimas dos participantes se reencontraron con sus familias y amigos y algunas de sus reacciones y gestos fueron capturados por los usuarios de las redes.
El emocionante reencuentro de Yipio con su familia antes de la final de Gran Hermano: “Gracias por esto”
Yisela “Yipio” Pintos vivió uno de los momentos más emocionantes de su paso por Gran Hermano: Generación Dorada. A pocas horas de que termine la gran final, la uruguaya tuvo un íntimo reencuentro con sus seres queridos que la hizo quebrarse de emoción y gritar de felicidad.
La primera gran sorpresa llegó cuando “Chocolatito”, su novio, apareció para verla después de varios meses de distancia. Al reconocerlo, Yipio no pudo contener la alegría y estalló a los gritos.
Gran Hermano 2026: cómo ver en VIVO la final por TV y online
La gala de eliminacón se podrá ver este miércoles 16 de septiembre desde las 22.15 por Telefé. A su vez existe la posibilidad de seguirlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play u otros prestadores similares.
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 12 (digital) y 1001 (HD) en Telecentro
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
Gran Hermano Generación Dorada: qué PARTICIPANTE fue ELIMINADA por el público este LUNES
La noche de este lunes marcó un paso más hacia la final de Gran Hermano, el reality que mantiene en vilo a millones de argentinos. La expectativa volvió a instalarse en la casa con una gala de eliminación que dejó a las dos finalistas definidas cuando Charlotte Caniggia dejó la casa por el voto del público.
La edición de este lunes, el anteúltimo programa de esta “Generación Dorada” comenzó con una placa conformada por Sol Abraham, Gisela “Yipio” Pintos, y Charlotte Caniggia, quienes enfrentaron la decisión del público para definir quién debía abandonar el juego.