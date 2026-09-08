Yanina Zilli fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en la recta final del reality, tras enfrentarse en un mano a mano con Charlotte Caniggia.

Con buena energía y agradecida por la experiencia, la exvedette dejó la casa y sorprendió con el mensaje que lanzó antes de cruzar definitivamente la puerta de salida.

“Ganalo, Sol”, gritó Zilli, dejando en claro quién quiere que se consagre campeona de esta edición: Solange Abraham.

Las cuatro finalistas de Gran Hermano Generación Dorada son Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Sol Abraham y Yipio. El reality de Telefe llegará a su final la próxima semana.

Foto: Captura (Telefe)

Qué dijo Yanina Zilli tras ser eliminada de Gran Hermano

Después de que Santiago del Moro le comunicara que había quedado eliminada, Yanina Zilli reaccionó con emoción y agradecimiento por su paso por la casa.

“¡Jugando! ¡Jugando! La pasé hermoso. Jugando siempre. Gracias a Telefe. Me tengo que ir a la miércoles”, expresó en sus primeros minutos fuera de competencia.

Luego, se dirigió a Charlotte Caniggia, quien quedó visiblemente movilizada por la definición: “Charlotte, te adoro”.

Conmovida por tener que abandonar la casa después de más de seis meses, Zilli continuó: “Chau a mi casita hermosa, chau a esta casita que me dio un montón de cosas”.

“Gracias por darme esta hermosa oportunidad. Gracias por los seis meses y medio que pasé acá. Me siento ganadora. Fue un honor compartir la casa con todos ustedes”, agregó.

Qué dijo Yanina Zilli tras ser eliminada de Gran Hermano (captura de Telefe)

Pero su último gesto dentro del reality fue el que más llamó la atención.

Ya ubicada en la puerta de salida, Yanina giró para despedirse de sus compañeros y le gritó directamente a Solange Abraham: “¡Ganalo, Sol!”.