A dos meses de la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, se conocieron nuevos detalles sobre el final de la relación. Yanina Latorre contó cómo reaccionó el cantante cordobés cuando se enteró de que la artista de RKT había comenzado una relación con Tiago PZK.

La conductora de SQP reveló que La Joaqui y Tiago decidieron comunicarse directamente con Luck Ra para contarle que estaban saliendo y aseguró que la respuesta del cantante fue contundente.

Yanina Latorre reveló por qué internaron a La Joaqui tras su separación de Luck Ra

Cómo reaccionó Luck Ra al enterarse de la relación de La Joaqui y Tiago PZK

Según contó Yanina Latorre, después de que La Joaqui y Tiago PZK tuvieran dos citas, ambos decidieron hablar con Luck Ra y contarle que estaban comenzando una relación.

“Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘Hagan lo que quieran, a mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’”, relató la periodista.

Sin embargo, Yanina aseguró que, poco después, el cantante cordobés realizó un posteo que interpretó como una reacción frente a la situación.

“Acto seguido él sube ese post. Tuvo esa cosa de machista para no quedar como un cornudo, como un boludo”, sostuvo Latorre al analizar la actitud de Luck Ra.

Además, la conductora remarcó que, desde su punto de vista, La Joaqui siempre habría mantenido códigos con su expareja.

“Ella con él siempre tuvo códigos”, afirmó Yanina.

La relación de La Joaqui y Tiago PZK

Yanina también contó que Tiago PZK acompañó a La Joaqui durante un momento particularmente delicado para la cantante.

“Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita. Bajó 10 kilos y no la está pasando bien”, reveló la periodista.

Según su relato, durante la internación Tiago fue a visitarla. “Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 19 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza”, contó.

A partir de esos encuentros, La Joaqui y Tiago PZK habrían tenido dos citas y posteriormente decidieron comunicarle la situación a Luck Ra.

El difícil momento que atraviesa La Joaqui

En medio de este contexto, Yanina Latorre también habló sobre las dificultades que estaría atravesando La Joaqui en el plano laboral y económico.

“Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows”, explicó la conductora de SQP.

Así, según el relato de Yanina, la cantante atraviesa un complejo momento personal mientras intenta resolver cuestiones vinculadas a su salud y a su situación laboral, después del final de su relación con Luck Ra.