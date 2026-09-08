A dos meses de la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra, Yanina Latorre reveló un dato desconocido sobre el delicado momento que atravesó la cantante de RKT. Según contó la conductora de SQP, la artista fue internada hace dos semanas y atraviesa un cuadro de anorexia nerviosa.

De acuerdo con el relato de Yanina, la separación del cantante cordobés y una situación económica vinculada a su equipo de trabajo habrían generado un fuerte impacto en la artista, que además continúa trabajando para afrontar una deuda.

Yanina Latorre reveló por qué internaron a La Joaqui tras su separación de Luck Ra

Por qué La Joaqui fue internada tras la separación de Luck Ra

“Ella sufrió un montón”, anticipó Yanina Latorre al referirse al final de la relación entre La Joaqui y Luck Ra.

Acto seguido, la conductora contó detalles hasta ahora desconocidos sobre el estado de salud de la cantante y explicó qué ocurrió en las últimas semanas.

“Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien”, reveló Yanina.

Según relató, durante la internación La Joaqui recibió la visita de Tiago PZK, con quien mantiene una amistad desde que ella tenía 19 años.

“Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza”, contó la periodista.

Luego, Yanina se refirió al vínculo que habría comenzado entre La Joaqui y Tiago PZK después de esos encuentros y aseguró que ambos decidieron hablar con Luck Ra.

“Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’”, relató.

La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra. Foto; redes Por: Estefania Lisi

El difícil momento económico que atraviesa La Joaqui

Además de referirse a la separación de Luck Ra, Yanina Latorre mencionó otro factor que, según su información, estaría generando preocupación en La Joaqui.

“Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows”, explicó la conductora de SQP.

De esta manera, Yanina vinculó el delicado momento personal de la cantante con las dificultades económicas que estaría atravesando mientras intenta saldar esa deuda y cerrar una etapa comercial.