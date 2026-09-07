Soledad Silveyra debió ser internada de urgencia este lunes en el Sanatorio Otamendi después de sufrir un accidente doméstico en su vivienda. Según informaron en LAM, la actriz se encontraba sola cuando se produjo el incidente y fue su hijo Facundo quien acudió a ayudarla tras recibir su llamado.

El accidente le provocó una fisura, por lo que fue trasladada rápidamente al centro médico. Además, Silveyra ya arrastraba molestias en la espalda y otros problemas de salud que en las últimas semanas la obligaron a suspender algunas funciones teatrales.

Soledad Silveyra (Foto: captura eltrece)

A pesar del susto, allegados a la artista aseguraron que se encuentra de buen ánimo y que espera poder regresar a su casa lo antes posible. Los médicos evalúan darle el alta en las próximas horas, aunque deberá guardar reposo y no se descarta que necesite una intervención quirúrgica.

Por el momento, la prioridad es que la actriz se recupere de la fisura y siga las indicaciones médicas para evitar complicaciones. Su entorno se mantiene atento a la evolución y a las recomendaciones de los profesionales.

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SOLEDAD SILVEYRA: EL DOLOROSO PROBLEMA DE SALUD QUE LA ALEJÓ DEL TEATRO

Hace algunas semanas, Soledad Silveyra conmovió al público de La noche de Mirtha Legrand al revelar el delicado problema de salud que atraviesa desde hace seis meses y que la mantiene alejada del teatro.

La actriz explicó que sufre una trocanteritis, una dolorosa inflamación en la zona de la cadera que apareció luego de una fuerte caída. “No estoy bien de salud, estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, contó la actriz en eltrece.

Soledad Silveyra (Foto: captura eltrece)

Luego recordó cómo ocurrió el accidente: “Volví de un spa en Punta del Este y me caí porque me tropecé con una valija. Caí de cola dentro de la valija y me rompí la sexta lumbar”, reveló. Pese al intenso dolor, Silveyra continuó con las funciones la obra que protagonizaba junto al fallecido Luis Brandoni, hasta que el malestar se volvió insoportable. “Hice la función durante diez días quebrada. Hasta que el décimo día era insoportable”, recordó Solita.

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