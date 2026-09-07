La historia de Wanda Nara y Mauro Icardi parece estar lejos de encontrar un punto final. Mientras ambos continúan con sus vidas por separado y el futbolista mantiene una relación con la China Suárez, en Nuevo Día plantearon una inesperada teoría sobre el futuro de la expareja: ¿podrían volver a estar juntos?

Durante el programa, los panelistas de Flavia Palmiero, Paula Galloni y Juan Etchegoyen, repasaron la situación sentimental de los protagonistas y uno de ellos se animó a poner sobre la mesa una posibilidad que, hasta el momento, parecía difícil de imaginar.

“Yo siempre tuve la teoría de que Wanda Nara y Mauro Icardi iban a volver a estar juntos”, aseguró Juan. La declaración generó sorpresa entre sus compañeros y rápidamente abrió el debate.

La posibilidad de una reconciliación entre la empresaria y el futbolista no es nueva. Desde que comenzó su conflictiva separación, la relación entre ambos estuvo marcada por idas y vueltas, enfrentamientos públicos, acusaciones y distintos episodios que mantuvieron a la expareja en el centro de la escena.

Foto: Instagram (@mauroicardi y @wanda_nara)

La teoría sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio del intercambio, incluso hubo quienes se mostraron convencidos de que la historia entre Wanda e Icardi podría tener otro capítulo.

“Me lo dijeron muchas personas que los conocen de la época de París”, se explayó Etchegoyen al referirse a versiones que habría recibido sobre la relación de la expareja cuando vivían en Francia.

Sin embargo, no todos coincidieron con esa mirada. Otra de las integrantes del programa consideró que, una vez que una persona decide alejarse definitivamente de una situación conflictiva, resulta difícil imaginar un regreso.

La conversación terminó incluso con una propuesta inesperada: apostar sobre si Wanda Nara y Mauro Icardi finalmente volverán a estar juntos.

“¿Qué apostamos?”, plantearon entre risas en vivo.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

El llamativo posteo de Mauro Icardi y la China Suárez

Pero la conversación tomó otro rumbo cuando los panelistas recordaron un episodio reciente protagonizado por Mauro Icardi y la China Suárez.

Según señalaron en Nuevo Día, después de varias semanas sin realizar publicaciones juntos, la pareja volvió a mostrarse en redes sociales con un romántico posteo.

“Después de un mes de no aparecer con la China Suárez, puso un posteo en Instagram, la China y Mauro Icardi”, remarcaron durante el programa.

La publicación llamó especialmente la atención porque ocurrió poco después de que en el ciclo televisivo se hablara de una supuesta crisis entre Icardi y su representante.

“Justo que contamos acá...”, deslizaron los periodistas, dejando abierta la posibilidad de que la aparición pública de la pareja pudiera haber tenido algún tipo de relación con la información que había circulado previamente.

De todos modos, se trató de una interpretación planteada al aire y no existe confirmación de que el posteo haya sido realizado para desviar la atención sobre otra cuestión.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

¿Wanda Nara e Icardi podrían reconciliarse?

La posibilidad de que Wanda Nara y Mauro Icardi vuelvan a estar juntos permanece, por ahora, en el terreno de las especulaciones. Ninguno de los dos confirmó una reconciliación ni existe actualmente una señal pública que permita afirmar que estén retomando su relación.

Mientras tanto, Icardi continúa exponiendo momentos de su vínculo con la China Suárez, aunque su relación también ha atravesado distintos rumores y períodos de menor exposición en redes sociales.

Wanda, por su parte, continúa adelante con sus propios proyectos y con una vida pública que sigue generando enorme interés.

Lo cierto es que, después de todos los capítulos que protagonizaron desde que comenzó su separación, la posibilidad de un nuevo acercamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a instalarse como una teoría que genera debate.

Y en Nuevo Día ya dejaron planteada la pregunta que promete alimentar nuevas especulaciones: ¿será posible una nueva reconciliación entre Wanda e Icardi?