Balthazar Gravier decidió construir su futuro profesional lejos de las pasarelas y los flashes que acompañaron a su familia durante décadas. A sus 26 años, el hijo mayor de Valeria Mazza y Alejandro Gravier está instalado en Madrid, donde desarrolla una carrera vinculada al mundo de las inversiones y acaba de dar un paso importante al frente de su propio emprendimiento.

El joven se recibió de ingeniero industrial, una formación que luego orientó hacia su interés por los negocios. Actualmente trabaja en un fondo especializado en el sector del real estate, donde comenzó a ganar experiencia y a conocer de cerca el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Sin embargo, su presente profesional no se limita a ese trabajo. A comienzos de 2026 decidió avanzar con un proyecto propio y creó Finca Valeria SL, una sociedad enfocada en la compraventa y el alquiler de propiedades.

Valeria Mazza y su marido Alejandro Gravier celebraron el cumpleaños de su hijo Balthazar y la hija de Juliana Awada, Valentina Barbier posó junto a la familia (Foto: prensa)

EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO DE BALTHAZAR GRAVIER

La empresa inició formalmente sus actividades el 1 de enero de 2026 y cuenta con un capital inicial de 3.000 euros. Balthazar aparece registrado como socio único y administrador único, por lo que está al frente de las decisiones de la compañía.

La sociedad tiene su domicilio en el Paseo de la Castellana, uno de los principales corredores empresariales y financieros de Madrid. Desde allí, el joven comenzó a desarrollar sus primeros proyectos dentro del rubro inmobiliario.

Según explicaron desde su entorno, actualmente se encuentra dando sus primeros pasos con distintas iniciativas en la capital española. Así, su experiencia profesional en un fondo de real estate empieza a complementarse con una apuesta personal en el mismo sector.

El nombre de la compañía tampoco fue elegido al azar. Finca Valeria es una referencia directa a la familia Gravier y, particularmente, a Valeria Mazza. Se trata del nombre de la chacra que la familia posee en Punta del Este. De esta manera, Balthazar decidió trasladar ese recuerdo familiar a su primer proyecto empresarial mientras avanza en la construcción de su propia identidad profesional.

Tiziano Gravier acompañó a su hermano Balthazar en su cumpleaños (Foto: prensa).

LA NUEVA VIDA DE BALTHAZAR GRAVIER

A diferencia de su madre, cuya trayectoria está estrechamente ligada a la moda y al mundo del espectáculo, Balthazar eligió otro camino. Si bien durante su infancia y adolescencia estuvo expuesto a eventos y personalidades reconocidas, en los últimos años mantuvo un perfil mucho más reservado.

Su vida en Madrid también incluye una comunidad de jóvenes argentinos con quienes comparte parte de su día a día. Entre sus vínculos se encuentran Valentina Barbier, hija de Juliana Awada, y Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego Simeone.

Gianluca Simeone en el cumpleaños de Balthazar Gravier (Foto: prensa).

Mientras consolida su vida en España, Balthazar apuesta por un perfil empresarial y busca hacerse un lugar en el mercado inmobiliario. Con Finca Valeria SL, el joven comenzó a escribir un nuevo capítulo profesional, esta vez lejos de la industria que convirtió a su madre en una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel internacional.