Después del estreno de su serie en Netflix, Moria Casán decidió tomarse unos días de descanso y viajó a la playa para desconectarse de sus compromisos laborales. Al regresar a su casa de Parque Leloir, se encontró con una gran sorpresa: la remodelación de su habitación había llegado a su fin.
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Fiel a su estilo, La One no quiso perderse la oportunidad de compartir el momento con sus seguidores y publicó un video en sus redes sociales en el que mostró su reacción al ingresar por primera vez al renovado espacio.
Entre exclamaciones, elogios y mucha sorpresa, recorrió cada uno de los detalles que habían transformado por completo su habitación.
MORIA CASÁN MOSTRÓ CÓMO QUEDÓ SU NUEVA HABITACIÓN
“¡No puedo querer! ¡Wow! Qué maravilla”, dijo Moria Casán apenas ingresó y vio la nueva cama, las lámparas y el empapelado de la pared. Inmediatamente después, destacó el resultado de la remodelación: “¡Qué trabajo! Hermoso el papel, ¡quedó divino! Todo como lo soñamos”.
La conductora continuó recorriendo el ambiente y luego ingresó al baño, donde volvió a quedar impactada por los cambios. “¡Qué perfectamente realizado, ¡qué hermoso! La ducha ahí en el medio, ¡qué hermoso!“, expresó. También se mostró sorprendida por los nuevos cajones y destacó su practicidad: “Se desliza. No tenemos que hacer clase de gimnasia”.
Mientras seguía observando cada rincón, Moria tampoco dejó pasar otros detalles de la renovación. “La prolijidad, las aberturas también... ¡qué bárbaro! Las aberturas impresionantes”, señaló, antes de detenerse frente a uno de los elementos que más disfrutó de la nueva decoración: “Amo los espejos”.
“Está espectacular. ¡Muy bueno! Fabuloso, gente”, agregó La One, visiblemente conforme con el resultado. Pero todavía le quedaba conocer uno de los espacios más esperados: su nuevo vestidor. Al ingresar, su reacción fue inmediata. “¡Wow! Fantástico para acomodar todas las cosas”, expresó mientras observaba la distribución del lugar. El zapatero también recibió su aprobación y lo calificó de “fabuloso”. Finalmente, cerró su recorrido con una frase que resumió su entusiasmo por la remodelación: “Todo lo que nos hacía falta. ¡Fantástico! ¡Divino!”.