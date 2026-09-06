Después del estreno de su serie en Netflix, Moria Casán decidió tomarse unos días de descanso y viajó a la playa para desconectarse de sus compromisos laborales. Al regresar a su casa de Parque Leloir, se encontró con una gran sorpresa: la remodelación de su habitación había llegado a su fin.

Fiel a su estilo, La One no quiso perderse la oportunidad de compartir el momento con sus seguidores y publicó un video en sus redes sociales en el que mostró su reacción al ingresar por primera vez al renovado espacio.

Entre exclamaciones, elogios y mucha sorpresa, recorrió cada uno de los detalles que habían transformado por completo su habitación.

Moria Casán mostró cómo quedó su nueva habitación en Parque Leloir (Video: Instagram @moria_laone)

MORIA CASÁN MOSTRÓ CÓMO QUEDÓ SU NUEVA HABITACIÓN

“¡No puedo querer! ¡Wow! Qué maravilla”, dijo Moria Casán apenas ingresó y vio la nueva cama, las lámparas y el empapelado de la pared. Inmediatamente después, destacó el resultado de la remodelación: “¡Qué trabajo! Hermoso el papel, ¡quedó divino! Todo como lo soñamos”.

La conductora continuó recorriendo el ambiente y luego ingresó al baño, donde volvió a quedar impactada por los cambios. “¡Qué perfectamente realizado, ¡qué hermoso! La ducha ahí en el medio, ¡qué hermoso!“, expresó. También se mostró sorprendida por los nuevos cajones y destacó su practicidad: “Se desliza. No tenemos que hacer clase de gimnasia”.

La nueva habitación de Moria Casán en su casa de Parque Leloir (Foto: Instagram @moria_laone)

Mientras seguía observando cada rincón, Moria tampoco dejó pasar otros detalles de la renovación. “La prolijidad, las aberturas también... ¡qué bárbaro! Las aberturas impresionantes”, señaló, antes de detenerse frente a uno de los elementos que más disfrutó de la nueva decoración: “Amo los espejos”.

La nueva habitación de Moria Casán en su casa de Parque Leloir (Foto: Instagram @moria_laone)

“Está espectacular. ¡Muy bueno! Fabuloso, gente”, agregó La One, visiblemente conforme con el resultado. Pero todavía le quedaba conocer uno de los espacios más esperados: su nuevo vestidor. Al ingresar, su reacción fue inmediata. “¡Wow! Fantástico para acomodar todas las cosas”, expresó mientras observaba la distribución del lugar. El zapatero también recibió su aprobación y lo calificó de “fabuloso”. Finalmente, cerró su recorrido con una frase que resumió su entusiasmo por la remodelación: “Todo lo que nos hacía falta. ¡Fantástico! ¡Divino!”.