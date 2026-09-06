La Joaqui rompió el silencio después del fuerte descargo de Luck Ra, quien había salido a negar haberle sido infiel y había cuestionado que lo siguieran vinculando con ella tras la separación.
La cantante publicó una extensa reflexión en sus historias de Instagram y respondió, sin nombrarlo directamente, a varios de los planteos que hizo su expareja.
La artista comenzó marcando una contradicción que, según su mirada, existe en el mensaje del cantante: “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”.
La publicación llegó después de que Luck Ra reaccionara a las declaraciones que La Joaqui había realizado en Luzu TV, donde habló sobre sus experiencias amorosas y aseguró que nunca había engañado a una pareja.
“Como hago RKT asumen que te voy a engañar con tu papá, pero la verdad es que eso no pasa. De hecho, no tuve un vínculo en el que no me engañen hasta el día de hoy. Yo nunca engañé a nadie. ¿Por qué? Porque no me excita la deslealtad, no porque soy buena”, había dicho la cantante.
La fuerte respuesta de La Joaqui a Luck Ra
Luego de que sus dichos fueran vinculados con su relación con Luck Ra, el cantante decidió hacer un descargo en redes sociales.
“Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida”, aseguró.
Pero el mensaje no terminó allí. Luck Ra también hizo referencia al presente sentimental de su expareja y escribió: “Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo”.
La frase generó una fuerte repercusión porque se produjo en medio de los rumores que vinculan a La Joaqui con Tiago PZK.
Ahora, la cantante decidió responderle públicamente y cuestionó especialmente la manera en la que el músico se refirió a ese supuesto vínculo.
“También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo”, expresó.
Y fue todavía más contundente al explicar qué relación tiene con esa persona: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”.
La Joaqui habló de cómo fue su separación de Luck Ra
En otro tramo de su publicación, La Joaqui hizo referencia directamente al final de su relación con Luck Ra y aseguró que la ruptura no habría sido como quedó expuesta públicamente.
“Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar”, afirmó.
La cantante aseguró además que, pese a cómo se produjo la separación, decidió preservar determinados aspectos de la historia que podrían haber perjudicado a su expareja.
“Porque incluso después de separarnos preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado. No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos”, sostuvo.
Y agregó una frase que volvió a encender la polémica: “Por eso me duele especialmente que hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar”.
La frase de La Joaqui que más llamó la atención
Uno de los momentos más contundentes de la publicación llegó cuando la cantante explicó cómo transitó la separación y aseguró que las propias decisiones de Luck Ra terminaron haciendo que su duelo fuera más sencillo.
“Yo siempre tuve claro que quería un compañero. Y después de nuestra despedida conocí una parte tuya que no había conocido durante nuestra relación. Paradójicamente, fueron tus propias decisiones las que hicieron mi duelo mucho más sencillo”, escribió.
La Joaqui también cuestionó la idea de que exista un tiempo determinado que una persona deba esperar antes de comenzar una nueva relación.
“Los duelos no tienen un tiempo reglamentario y mucho menos existe un plazo que una mujer deba cumplir para que su próxima decisión sea considerada digna o respetable”, manifestó.
En ese sentido, defendió su derecho a rehacer su vida y aseguró: “Seguir adelante no borra lo que sentí ni convierte lo vivido en mentira”.
La Joaqui apuntó contra la exposición de su intimidad
La cantante también hizo un planteo sobre la manera en la que se manejó públicamente la separación y cuestionó que se expongan cuestiones privadas para construir una determinada versión de los hechos.
“Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer”, expresó.
Y cerró con una frase que dejó clara su postura frente a la situación:
“Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria”.
Finalmente, La Joaqui dejó una última definición dirigida a su expareja: “Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”.
¿La Joaqui confirmó su relación con Tiago PZK?
En medio de su contundente respuesta a Luck Ra, La Joaqui también dejó en claro que está viviendo un nuevo momento sentimental.
Aunque la cantante no escribió de manera textual “estoy de novia con Tiago PZK”, sus palabras funcionan como una confirmación del vínculo. Al referirse al artista, remarcó que entre ellos existe “una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente” de su relación con Luck Ra.
“Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, escribió.
Además, La Joaqui habló explícitamente de haber vuelto a abrirse al amor después de la separación y defendió su derecho a continuar con su vida: “Simplemente significa que pude aceptar el final que vos elegiste y elegí volver a abrirme a vínculos donde encontré cuidado, respeto y ternura”.
De esta manera, el mensaje de la cantante blanquea por primera vez de manera pública su nuevo vínculo, luego de los rumores que habían comenzado a circular el viernes.
La confirmación adquiere todavía más peso porque Luck Ra había hecho referencia a Tiago como “un ex gran amigo” en su propio descargo. La respuesta de La Joaqui no solo defendió su relación actual, sino que dejó claro que el vínculo con el cantante existía desde mucho antes de su relación con Luck Ra.