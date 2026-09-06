A días de que comenzara a circular un rumor de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles, la mediática volvió a aparecer en redes sociales y generó revuelo. Esta vez, compartió una foto con transparencias y los usuarios no tardaron en salir a opinar.

A través de sus historias de Instagram, Wanda subió una selfie frente al espejo donde se la veía luciendo un corpiño transparente y se cubrió únicamente con emojis de corazón. Pero la imagen no fue tomada de la mejor manera.

Hartos de sus posteos rebalsados de filtros y photoshop, le comentaron que era una “grasa” y que al fin “se había bañado”. “Siempre iguales las fotos. Corpiño y pantalón deportivo. Hablame de vulgar...“, “Siempre en bolas”, “¿Qué opina tu hijo mayor de esto?“ y ”¡Qué vergüenza para tus hijos!“, fueron algunas de las opiniones.

La selfie de Wanda Nara que generó revuelo en redes (Foto: Instagram @wanda_nara)

WANDA NARA VENDE CONTENIDO ERÓTICO EN REDES

No es la primera vez que Wanda Nara comparte en sus redes contenido de alto voltaje. Semanas atrás, la mediática anunció que se había abierto su propia página en el sitio de contenido para adultos Only Fans.

Consciente del poder del marketing personal, publicó una serie de imágenes que subieron la temperatura, despertando el interés de sus más fieles seguidores. Desde la cama, la mediática poso en una serie de imágenes sugerentes.

Optando por un topless combinado con una diminuta prenda interior, las fotografías estaban diseñadas para ser provocativas e intrigantes. “Chica argentina aburrida”, tituló la empresaria la descripción breve pero cargada de intenciones.