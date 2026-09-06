Orgullosos, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron el cumpleaños de su hijo Tati, con una fiesta temática. Como ya es costumbre, el niño apareció en todas las fotos del evento con el rostro cubierto para preservar su identidad pero quedó claro que disfrutó de cada minuto de su celebración.

Para festejar los 6 años de su hijo, la conductora y su marido decidieron hacerlo a lo grande. La familia organizó una fiesta especialmente ambientada para la ocasión, con una temática específica: Sonic, el popular personaje de videojuegos.

Como el personaje principal era Sonic, la paleta de color fue azul, el cual dominó cada rincón del salón. Globos en distintos tamaños cubrieron paredes y techo, combinando tonos más oscuros con transparentes. Un backdrop circular con la imagen del personaje en movimiento sirvió de fondo para las fotos familiares y, junto a él, un muñeco de Sonic a tamaño real completó la escenografía.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 6 años de su hijo Tati (Foto: Instagram @sandra_ruiz71)

LA FIESTA TEMÁTICA POR EL CUMPLEAÑOS Nº6 DE TATI

Como en cada cumpleaños, no faltó la torta. La misma estuvo completamente integrada a la propuesta: de color azul, con el número 6 en plateado y la cara del personaje como decoración central, rodeada de figuras del mismo universo. Fue el punto de reunión de la familia para el momento del festejo, y también el centro de varias de las imágenes que circularon durante la noche.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 6 años de su hijo Tati (Foto: Instagram @victoriaxipolitakisok)

Uno de los momentos más tiernos quedó registrado en las redes sociales. En uno de los videos que compartió Lizy, Vicky Xipolitakis capturó el momento de la familia frente a la torta y escribió: “Muchas felicidades para esta hermosa familia. Te amamos, Tati”.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 6 años de su hijo Tati (Foto: Instagram @barbaritafranco21)

La celebración también contó con la presencia de otras figuras cercanas a la familia, que se sumaron a los saludos para el pequeño. Entre ellas estuvo Barby Franco, quien compartió una de las últimas postales de la noche. “Feliz cumple, Tati. Te amamos. Amo ver a tu mamá y a tu papá felices”, escribió junto a una foto de Tati frente al muñeco de Sonic y las velas encendidas sobre la torta.