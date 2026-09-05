El estudio de La Noche de Mirtha fue escenario de un tenso intercambio entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio, las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi, respectivamente. El eje de la discusión giró en torno a la exposición pública del conflicto familiar y la filtración de información judicial, en medio de la batalla legal que mantienen las figuras mediáticas.

Todo comenzó cuando Juana, que esta noche reemplazó a Mirtha por un problema de salud, planteó su sorpresa por la trascendencia del caso de Wanda y Mauro: “Me llama la atención la trascendencia pública que tiene el caso, cuando van a tribunales ¿eso es de índole privado?”.

Juana Viale en medio del cruce entre Ana Rosenfeld y Elba Marcovecchio en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

Rosenfeld respondió de inmediato: “Todo es de índole privado”. En ese instante, la periodista Karina Iavícoli comentó: “Arrancaron a ver quién habla primero”. Entonces, Marcovecchio lanzó filosa: “A ella le encanta contestar primero, lo más lindo que cuando lo hace me deja el rebote a mí, así que vamos a dejarla”.

Elba Marcovecchio en la Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

“Vos no te preocupes, todo lo que es familia sí o sí es reservado porque hay menores de edad”, continuó Ana y la conversación subió de tono cuando Elba le dejó una frase directa en medio del debate por la filtración del caso a la prensa: “Es bueno que la señora Rosenfeld recuerde esto. Que todo lo que es familia es de opciones reservadas”.

LA TENSIÓN ENTRE ANA ROSENFELD Y ELBA MARCOVECCHIO EN LA NOCHE DE MIRTHA: “TE PONES EN UN ROL DE AGRESIÓN”

Tras la picante frase de Elba Marcovecchio contra Ana Rosenfeld, esta última le retrucó: “Yo pienso eso porque tengo una experiencia y una trayectoria de 52 años, doctora, que usted no los tiene de edad, creo, no tenés esos años de profesión”.

Ana Rosenfeld en la Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

El ida y vuelta continuó con chicanas sobre la experiencia profesional y la forma de abordar los casos familiares. Rosenfeld defendió su postura: “A mí me enseñaron, yo tengo el tema de la familia puesto adentro mío con una fibra y con una sensibilidad...”. “Mientras escuchamos el monólogo de la señora comemos”, lanzó por su parte Elba.

Elba Marcovecchio en la Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

En medio del cruce, Marcovecchio insistió en la importancia de la reserva: “Es obscena la exhibición del expediente, de las circunstancias privadas, de los intercambios que ha habido entre las partes e incluso hasta las invenciones. Antes que suceda ya se publican, por ejemplo, no se había decretado una prohibición de salida del país y ya estaba publicado en los medios”.

ACUSACIONES CRUZADAS: “¿VAMOS A HABLAR LA VERDAD O VAMOS A MENTIR?"

La tensión creció cuando se discutió el origen de las filtraciones. Marcovecchio deslizó: “Eso habría que preguntarle a la parte interesada en que la gente piense que había una prohibición de salida del país”. Rosenfeld no se quedó atrás: “Perdón, ¿vamos a hablar la verdad o vamos a mentir?“. ”La especialista en decir cosas distintas en la televisión sos vos”, retrucó Elba.

“Lamentablemente hay un interés mediático, nosotros no somos los que ventilamos”, le respondió Ana. Harta, Karína Iavícoli les dijo: “Chicas, por favor, ustedes tienen periodistas amigos a los que les pasan información, no me digan que no, yo trabajo de eso y lo tengo claro”.

Elba Marchovecchio, Ana Rosenfeld, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska la Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

En el tramo final del cruce, Marcovecchio recordó: “Este expediente empezó con una solicitud para que fuera reservada y la primera que vio la reserva del expediente en una nota con Susana Giménez fue la señora Wanda. Eso marca la historicidad y la conducta que ha tenido y por eso ha sido sancionada, también por otros incumplimientos que ha tenido”.

Fue entonces cuando Rosenfeld le recordó: “Y ustedes se la pasaron diciendo que Icardi no debía cuota alimentaria y después terminaron pagando”. El intercambio terminó con más reproches y preguntas sin respuesta: “Pero disculpame, yo no entiendo cuál es tu problema, en vez de tener cuestiones con el expediente, te pones en un rol de agresión”. “No es agresión”, sentenció Ana por su parte.

El clima tenso se mantuvo hasta el cierre del segmento, dejando en claro que la batalla legal y mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos, ahora con sus abogadas como protagonistas en la televisión.

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