En medio del escandalo de la familia Stoessel por el patrimonio de Tini, Sebastián Yatra estuvo en Monterrey, México, y fue consultado al respecto por la prensa, debido a su vínculo amoroso de hace seis años atrás.

Los periodistas quisieron conocer su opinión sobre el conflicto que actualmente mantiene la artista con su papá, Alejandro Stoessel, pero él, lejos de involucrarse, dejó en claro que no se meterá en la polémica.

“La verdad es que no sé muy bien qué está pasando y no me gusta hablar sin tener información. Pero siempre les deseo lo mejor a ella y su familia”, expresó el colombiano, que se encuentra trabajando en su quinto álblum, ante Posta Entretenimiento.

Sebastián Yatra habló de Tini Stoessel (Foto: captura de X).

Cuando le preguntaron qué pensaba sobre la posibilidad de que su ex se case con Rodrigo de Paul, respondió de manera breve: “Bien”. Luego dio por terminada la entrevista y se dirigió hacia el sector de embarque.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra (Foto: redes sociales).

Cabe recordar que Tini y Yatra comenzaron su romance en 2019 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de la música latina. En mayo del 2020, la cantante confirmó públicamente la separación a través de sus redes sociales.

CÓMO ESTÁ EL VÍNCULO ENTRE TINI Y ALEJANDRO STOESSEL

Tini Stoessel atraviesa un fuerte distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, que comenzó a profundizarse luego de que la cantante pidiera una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y la documentación vinculada a los años en los que su papá estuvo al frente de distintos aspectos de su carrera.

La situación derivó en una disputa familiar y económica que tomó estado público, mientras desde el entorno de Alejandro aseguran que se trata de un proceso de reorganización y que no existe, por ahora, una causa judicial en su contra.

Tini Stoessel, sus padres y su hermano (Fotos: redes sociales).

Actualmente, el vínculo continúa quebrado. En LAM aseguraron que Tini tiene bloqueados a sus padres y en sus últimos shows expresó estar“firme” y convencida de las decisiones que tomó. En paralelo, el pedido de documentación y la auditoría siguen en el centro de la disputa.

En las últimas horas, además, Alejandro Stoessel fue internado y sometido a una intervención de urgencia en la que le colocaron un stent por una obstrucción arterial. Su abogado señaló que el empresario atraviesa un momento delicado tanto de salud como anímico.

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