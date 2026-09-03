Hay una arista del escándalo que enfrenta a Tini Stoessel con su propio padre que hasta ahora no se había mencionado, y es la supuesta enfermedad que padecería Alejandro Stoessel y que a su vez afectaría a su hija.

“No es la primera vez que Tini se empieza a hacer preguntas, que empieza a plantarse ante sus padres. Lo que pasa es que la presencia y la forma de ser de Alejandro para Tini era muy fuerte. En cierto punto un poco de temer para hablar sobre determinadas cosas”, arrancó Paula Galloni.

Luego, la periodista de Nuevo Día explicó: “La gente que ha trabajado con Alejandro tiene confianza en que no le va a robar a la hija. Pero sí es una persona workaholic, adicta al trabajo”.

Paula Galloni.

“Cuando tuvo su crisis de salud, que después Tini hace esa canción, a los tres días que le dan el alta, ya se fue a trabajar y a grabar, y no paró nunca”, graficó.

La postura de Alejandro Stoessel que colisiona con el planteo de Tini

En ese punto, Galloni se explayó: “Pero se dio cuenta que él no era inmortal. Entonces, se encargó de que todo lo que él protegía esté bien resguardado y amparado”.

Alejandro y Martina Stoessel.

“Alejandro no considera que el patrimonio es sólo de Tini, sino que es de los cuatro. Claro. que es de toda la familia”, aclaró sobre Francisco y Mariana Muzlera, hermano y madre de Martina respectivamente.

“Piensa que él creó a Tini y que a él no le corresponde algo como manager. Según su entender, todos hicieron sacrificios. Que las ganancias son para los cuatro”, cerró Paula