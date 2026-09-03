Tini Stoessel se presentó este 2 de septiembre en Guadalajara, México, en medio del conflicto familiar que atraviesa con su papá, Alejandro Stoessel, y su mamá, Mariana Muzlera. Durante el show, hubo varios detalles que llamaron especialmente la atención.

En Arriba Argentinos, la panelista May Martorelli analizó la presentación de la cantante y destacó algunas decisiones que, según su interpretación, dejaron expuesta la situación que atraviesa actualmente con su papá.

“Ayer fue el primer show en Guadalajara. Tini se subió al escenario y pasaron cosas que esperábamos que pasen”, comenzó diciendo Martorelli al referirse al recital.

Las canciones que Tini Stoessel no cantó en su show en México

Uno de los principales detalles que señaló la panelista fue el repertorio elegido por Tini durante la presentación.

“No cantó las canciones dedicadas a su padre. No cantó ‘Pa’, no cantó ‘Ángel’, la canción dedicada a Tinelli y no cantó ‘La Original’, la canción que cantó en su momento con Emilia Mernes”, explicó Martorelli en eltrece.

La ausencia de esos temas llamó la atención especialmente por el contexto personal que atraviesa la cantante y por el significado que algunas de esas canciones tienen dentro de su historia.

“Todos esos conflictos estuvieron ausentes arriba del escenario”, remarcó la panelista, al analizar lo que ocurrió durante el recital.

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en México

Otro de los detalles que destacó Martorelli fue la presencia de Rodrigo de Paul durante la presentación de Tini en Guadalajara.

“Esa noche ahí estaba Rodrigo de Paul”, señaló la panelista, haciendo referencia a la presencia del futbolista mientras la cantante atravesaba este momento personal.

La presentación de Tini ocurrió apenas dos semanas después de que se conocieran públicamente los resultados de la auditoría que la artista solicitó sobre su patrimonio y sus finanzas, situación que derivó en un fuerte conflicto con su papá.

Aunque Tini no hizo referencia directa a su familia durante el show, sí dejó un contundente mensaje frente a sus fanáticos: “Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”.

Tini Stoessel se quebró en su show en México (captura de eltrece)

Además, durante ese mismo recital, sus seguidores le demostraron su apoyo y le gritaron masivamente: “No estás sola”. La cantante se emocionó hasta las lágrimas ante la ovación del público.

Así, su presentación en Guadalajara quedó marcada no solo por su música, sino también por una serie de gestos y decisiones que fueron interpretados como señales del delicado momento que atraviesa su vínculo con Alejandro Stoessel.