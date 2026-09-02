A dos semanas de que se filtraran a los medios los polémicos resultados de la auditoría que mandó a hacer Tini Stoessel sobre su patrimonio y finanzas, la cual terminó de quebrar la relación laboral e íntima con su padre, Alejandro Stoessel, Fernanda Iglesias lanzó una versión que tomó un peso inédito en este explosivo marco.

“Ayer Yanina contó que ella le tenía tanto miedo a los padres que, cuando iba a hablar con ellos, iba con un testigo”, comenzó diciendo la panelista de Puro Show en el programa de elrece.

Y continuó: “Yo tengo otro dato que me contó gente que la conoció, gente que trabajaba en la parte de producción y servicios”.

El dato oculto del pasado de Tini Stoessel: a dónde iba a escondidas de sus padres (eltrece)

Qué le ocultó en el pasado Tini Stoessel a sus padres por miedo: “Iba a escondidas”

Iglesias reveló: “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”.

Atento a la información de su compañera, Pampito expresó: “Ah, mirá, no sabía eso. Nunca había escuchado ese dato”. Y Fernanda apuntó: “Yo tampoco, y me llamó mucho la atención”.

“Esto, en este contexto en el que Yanina Latorre cuenta que Tini le tenía miedo a sus padres, y ella misma cuenta que no tenía plata ni para pagar la comida, es llamativo que no le pudiera contar a los padres”, agregó Fernanda Iglesias, para ejemplificar que el vínculo de la artista con sus progenitores habría estado signado siempre por la cautela, el control, la reserva y el temor.