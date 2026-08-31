A una semana del escándalo por la auditoria a sus padres, Tini Stoessel sigue siendo noticia gracias a los datos que se filtran desde su círculo íntimo, y este lunes Yanina Latorre reveló datos estremecedores sobre la actitud de la familia de la cantante.

La conductora reveló que Tini “tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral”. “Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral”, señaló Latorre.

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Además, Yanina confirmó que el local de la franquicia de Maru Botana que abrió la familia estaba a nombre de Tini “porque era la que les justificaba los ingresos”. “Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”, explicó Yanina, que era muy cercana a la familia.

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Yanina contó además, que los padres creen que esta decisión de Tini de separar las cuentas, proviene de influencias externas. “El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, señaló Latorre.

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“Tini, ella está feliz. De hecho, dio una nota el fin de semana donde habló y se la ve bien. Porque cuando estaba antes deprimida, se la veía caída. Celebro que Tini no hable mal ni bien de la madre y el padre, como que los separa. Tampoco está negando nada”, explicó Yanina, antes de insistir con una polémica teoría que expuso la semana pasada sobre las intenciones de Alejandro Stoessel.

“Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”, pidió la conductora. “Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coches... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificas lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali”, cerró la conductora.

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