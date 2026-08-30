A comienzos de siglo, Maru Botana se convirtió en una explosiva conductora de Telefe. Con su simpatía a cuestas y a bordo de patines, la pastelera se supo ganar el cariño del público, pero también el odio de algunos de sus co conductores y productores, como Carla Czudnowsky, que la fulminó en LAM.

Todo comenzó cuando en LAM recordaron que Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, le tenía celos a Maru Botana por su buena onda con su esposo Alejandro Stoessel. Sin embargo, la anécdota dio lugar a que Carla Czudnowsky recordara lo mal que la pasó trabajando con la pastelera.

Maru Botana (Foto: Instagram @marubotanaok) Por: Captura

“Yo era productora de la primera edición de ese programa…. Y yo me fui”, señaló Carla Czudnowsky, que agregó que no dejó todo porque no le gustase la cocina. “¿Viste que la gente cuando le pasa algo feo como le pasó a ella, después es como que la gente le tiene más piedad? Pero no es una persona bien llevada”, aseguró Carla.

Leé más:

Yanina Latorre se hartó de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y los dejó en evidencia: “Están mostrando la hilacha”

UNA PRODUCTORA DE MARU BOTANA LA HUNDIÓ EN VIVO Y REVELÓ A QUÉ IMPORTANTE ESTRELLA BAJÓ DE SU PROGRAMA

“Ah, ¿no es bien llevada tampoco?”, se sorprendió Ángel de Brito. “No, no era muy de tratar bien, ni tenía muy buenos modos”, recordó Czudnowsky, que contó una fuerte anécdota. “Tengo un chisme que te lo puede confirmar. Hero hubo un momento cuando ella tuvo el programa en América, ¿te acordás? Hace un par de años. En un momento una posibilidad era que su compañero fuera Ronnie Arias, (…) y ella dijo que no porque no quería estar con alguien gay en dupla”, aseguró.

“No le gustaban los pu$%#, claro”, señaló De Brito. “No, ella es muy ‘patria, familia’ y después lo tuvo a Coco Carreño igual. A lo mejor ya le ganaron por cansancio”, agregó la panelista, que no dudó en calificar a Maru Botana de “conch$%& y jodida”.

Alejandro Stoessel, el papá de Tini, en el lanzamiento de Sendero (Foto: Movilpress).

“Más allá de sus formas, era una bomba en ese momento. Se ve que a alguien le gustaba del canal”, recordó De Brito. “Era una bombita. Chiquitita. Era una mina que... ¿Cómo te puedo explicar? Cuando ella quería podía ser muy encantadora con los tipos... No quiero decir que fuera como una histericona, pero hacía como un jueguito de seducción. No quiero decir con esto que era para tener una relación con el productor ejecutivo. (…) A lo mejor con Stoessel hacía ese mismo jueguito”, cerró la panelista.

Leé más:

El entorno de Tini Stoessel contó cómo está la cantante en medio del escándalo familiar

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.