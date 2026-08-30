Coty Romero volvió a las andas en sus redes sociales después de publicar una serie de fotos en las que exhibió el resultado de su reciente cirugía de aumento de busto. La ex participante de Gran Hermano eligió un conjunto de lencería para posar frente a la cámara y mostrar, sin filtros, su renovada figura.

En las imágenes, la influencer se mostró con un top nude de breteles finos y escote pronunciado, que dejó buena parte del pecho al descubierto y permitió apreciar el cambio tras la intervención realizada a comienzos de agosto. En otra postal, Coty optó por un primer plano, con el cabello recogido y un maquillaje que resaltó sus ojos y labios.

La producción incluyó también una foto de cuerpo entero, donde combinó el mismo top con una bombacha blanca de tiro alto. El look elegido y el encuadre de las imágenes hicieron que sus seguidores no tardaran en notar el resultado de la cirugía.

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

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Las fotos de Coty Romero generaron una ola de reacciones en Instagram. Entre los mensajes que recibió se destacaron frases como “Wow”, “Un escándalo”, “Diosa Coty, cada día más hermosa” y “Cada foto tuya supera a la anterior, qué diosa”. Los usuarios no escatimaron en elogios y celebraron la nueva imagen de la correntina.

En una charla con Emma Vich, Coty contó cómo se enteraron sus abuelos de la operación. Según relató, la noticia llegó a través de un comentario de Nazareno Pompei durante una transmisión del stream de Telefe, ya que sus abuelos no usan redes sociales y no estaban al tanto de la intervención.

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

Coty Romero (Foto: Instagram @cotyrommero)

“Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’”, recordó la influencer. Fue su mamá quien les explicó la situación: “No, no, se operó las lolas”, les aclaró, llevándoles tranquilidad.

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