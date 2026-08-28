Morena Rial estaría nuevamente en pareja mientras cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica. Según revelaron en Bondi Live, la hija de Jorge Rial mantendría una relación sentimental desde hace aproximadamente tres meses.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien además mostró una imagen en la que Morena aparece abrazada al hombre señalado como su nueva pareja, identificado como Federico.

Sin embargo, más allá del supuesto romance, el periodista puso el foco en un detalle que podría generar controversia: aseguró que la fotografía habría sido tomada dentro de la vivienda donde ella cumple la medida judicial y sostuvo que el joven no tendría autorización para permanecer allí.

QUIÉN SERÍA EL NUEVO NOVIO DE MORENA RIAL

Al contar cómo llegó la información a sus manos, Ochoa explicó que una persona de su entorno le acercó una publicación que Federico habría compartido a través de sus estados de WhatsApp.

“Él sube una foto a su WhatsApp y la persona que me manda esto es alguien que tenía relaciones con él”, explicó el panelista.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

En la publicación, el joven habría acompañado una imagen junto a Morena con una romántica declaración: “Por más duro que sea el camino este de la vida, quiero que sea a tu lado”.

Según la versión difundida en el programa, Morena Rial y Federico llevarían cerca de tres meses juntos.

LA FOTO DE MORENA RIAL QUE GENERÓ POLÉMICA

La situación tomó otro rumbo cuando Ochoa hizo referencia al lugar en el que supuestamente fue tomada la fotografía.

“Es en un lugar donde no podría estar. Esta foto es dentro del departamento de Morena, pero no tiene autorización para que esté él ahí adentro”, aseguró el periodista.

De esta manera, el supuesto nuevo romance quedó en segundo plano frente a las dudas planteadas en Bondi Live sobre las condiciones bajo las cuales Morena cumple su arresto domiciliario.

Foto: Web

Ochoa también reveló que la persona que le hizo llegar la información mantendría un conflicto económico con Federico.

“Hay una persona a la que él le debe 500 mil pesos y esta persona, enojada con este señor de nombre Federico, me mandó esto y quería que lo cuente”, concluyó.