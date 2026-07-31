Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica por una situación judicial que podría complicar su presente. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, la influencer deberá presentarse ante la Justicia para dar explicaciones luego de que la policía ingresara a su departamento y encontrara a varias personas en el lugar, algo que podría ser considerado un incumplimiento de su prisión domiciliaria.

“Morena Rial va a estar bastante complicada en estos días. El martes tiene una audiencia donde se tiene que presentar y tiene que explicar por qué el otro día estaba en su casa con 12 personas en su departamento“, contó el panelista al aire del programa de América.

Según explicó Ochoa, el episodio ocurrió cuando efectivos policiales acudieron al domicilio por una denuncia de ruidos molestos. Al ingresar al departamento, encontraron a Morena junto a amigas y amigos: “Ella está con domiciliaria. Esta semana le cayó la policía en la casa por ruidos molestos y entraron a su departamento y estaba ella con amigas y un par de amigos”, detalló.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

La situación generó preocupación porque, de acuerdo con lo explicado en LAM, la hija de Jorge Rial tendría restricciones específicas respecto a las visitas que puede recibir durante el cumplimiento del beneficio judicial.

Además, Pepe afirmó que desde la fiscalía le informaron que Morena acumularía varios incumplimientos: "Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que Morena explique por qué está en una situación donde tiene este beneficio de la prisión domiciliaria y qué pasó“, sostuvo.

El dato más fuerte llegó cuando el panelista anticipó una posible consecuencia: "Lo que me dicen de adentro de la fiscalía es que es muy probable que Morena el martes no vuelva a la domiciliaria y vuelva a la cárcel. Le sacan el beneficio por incumplir“, cerró.

Morena Rial, presa en Magdalena: los posteos en su red social (Foto: Instagram)

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LA INESPERADA JUSTIFICACIÓN DEL ABOGADO DE MORENA RIAL TRAS LA POLÉMICA FOTO DESDE SU ARRESTO DOMICILIARIO: “ES IA”

Una nueva controversia envuelve a Morena Rial. En las últimas horas se viralizó una fotografía en la que se la ve reunida con un grupo de amigos mientras cumple su arresto domiciliario y podría traerle complicaciones judiciales.

El tema fue abordado en Sálvese Quien Pueda. Según contó el periodista Santiago Riva Roy, que se comunicó con Alejandro Cipolla, “primero van a apelar la decisión de la jueza de negar la libertad condicional“, explicó. Y agregó: “Luego van a pedir salidas laborales porque dice que va a empezar a trabajar con Cipolla en su estudio jurídico”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la explicación que, según revelaron en el programa, presentarán por la polémica fotografía: "Sobre la foto que la jueza le va a pedir explicaciones, van a decir que es IA (Inteligencia Artificial)“.

Foto: Captura (América)

"Para mí no es un hecho grave. Hay cosas más graves que si Morena sube una foto o no“, cerró el letrado, tal como lo reprodujo Riva Roy, minimizando la polémica que volvió a poner a su clienta en el centro de la escena.