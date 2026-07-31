En medio del revuelo que generó su separación de La Joaqui y las versiones que involucraron a Tuli Acosta como una supuesta tercera en discordia, Luck Ra decidió romper el silencio. Fue Ángel de Brito quien, al aire de LAM, reveló la charla privada que mantuvo con el cantante y dio a conocer su versión de los hechos.

Según contó el conductor, el artista le respondió desde Nueva York, donde se encuentra por compromisos laborales: “Me dijo que estaba recibiendo muchas puteadas en las redes”, reveló De Brito, y explicó que Luck Ra estaba afectado por el hate (odio) que recibió pese a que La Joaqui habló públicamente con respeto sobre el final de la relación.

Además, Ángel aseguró que el cantante le confirmó la información que el programa había dado días atrás: “‘Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería’”, le expresó Luck Ra.

Foto: Instagram (@luckra)

Asimismo, negó que la ruptura tuviera relación con las hijas de La Joaqui, una de las versiones que más circularon: “No hubo ningún problema, no la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”, afirmó. Incluso, explicó: “Soy hijo de una mamá que tuvo un padrastro, entiendo perfectamente cómo es esa situación”.

Sobre los rumores que señalaron a Tuli Acosta como la tercera en discordia, el músico fue categórico: “‘Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada’”, sostuvo, desmintiendo de plano las especulaciones que surgieron tras la separación.

Por último, Luck Ra dejó una reflexión que conmovió al conductor: “‘Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”, dijo, en línea con las declaraciones que había hecho La Joaqui, quien aseguró que fue “el único amor sano” que tuvo y “el novio que más feliz” la hizo.

Foto: Instagram (@luckra)

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TULI ACOSTA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADA COMO TERCERA EN DISCORDIA ENTRE LUCK RA Y LA JOAQUI: “LA LLAMÉ”

En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió romper el silencio. Aunque evitó hacerlo públicamente, le dio su versión a Ángel de Brito, quien compartió los detalles en LAM.

El conductor contó que intentó comunicarse con los tres protagonistas de la historia, pero solo obtuvo respuesta de la influencer: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, reveló De Brito.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés: “Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“, reprodujo Ángel.

Foto: Instagram (@tuli_acosta)

El presentador recordó además que la relación entre ambos viene desde hace varios años, incluso antes de que el artista alcanzara la fama: “Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadier”, explicó.

Pero la revelación que más llamó la atención llegó cuando De Brito contó que Tuli tomó la iniciativa apenas comenzaron a circular las versiones de un supuesto romance: “Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’“, relató.

Foto: Instagram (@luckra)

“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó. Incluso, De Brito le preguntó si alguna vez había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: ”‘Nunca, por lo menos a mí en la cara’, respondió Tuli", reprodujo.

Por último, la influencer también aseguró que Luck Ra jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad: “'Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, intentando ponerle fin a los rumores que la involucraron en la separación de una de las parejas más populares de la música argentina.