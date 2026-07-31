A menos de un mes de haberle puesto punto final a su noviazgo con Luck Ra, La Joaqui volvió a captar todas las miradas con una publicación que no pasó inadvertida. La cantante compartió una foto ultra jugada en sus historias de Instagram, donde se mostró frente al espejo luciendo un top negro y una diminuta bombacha, dejando al descubierto gran parte de sus tatuajes.

En la imagen, la artista posó con el celular tapando su rostro y acompañó la postal con un breve mensaje dirigido a sus seguidores mexicanos: “Hola Méxicoooo, ¿están ahí?”, mientras de fondo sonaba una cumbia de La Tropa Colombiana.

La publicación llegó en un momento especialmente sensible para la intérprete. Hace pocos días, La Joaqui confirmó el final de su relación con Luck Ra, una ruptura que la dejó visiblemente afectada. En las últimas entrevistas que brindó, se mostró dolida al hablar del tema y al profundizar en los motivos que llevaron al quiebre de la pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lajoaqui) Por: Fabiana Lopez

Además, en las últimas horas el escándalo volvió a instalarse alrededor de los ex. En redes sociales comenzaron a circular fuertes especulaciones que señalan a Tuli Acosta como la presunta tercera en discordia, una versión que la influencer se encargó de desestimar.

Mientras tanto, La Joaqui parece enfocada en sus compromisos profesionales y mantiene un contacto permanente con sus seguidores. Su sensual publicación no tardó en viralizarse y volvió a ponerla en el centro de la escena, justo cuando su vida sentimental continúa siendo tema de conversación.

Tuli Acosta respondió ante las versiones de que sería la tercera en discordia tras la separación de La Joaqui y Luck Ra Fuente: Instagram

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TULI ACOSTA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADA COMO TERCERA EN DISCORDIA ENTRE LUCK RA Y LA JOAQUI: “LA LLAMÉ”

En medio de las versiones que la señalaron como la supuesta tercera en discordia en la separación de Luck Ra y La Joaqui, Tuli Acosta decidió romper el silencio. Aunque evitó hacerlo públicamente, le dio su versión a Ángel de Brito, quien compartió los detalles en LAM.

El conductor contó que intentó comunicarse con los tres protagonistas de la historia, pero solo obtuvo respuesta de la influencer: “Hablé con Tuli Acosta hace un rato. La llamé para que me diga su versión. Lo llamé a los tres, la verdad. La única que me contestó fue Tuli. Luck Ra me ignoró, La Joaqui me ignoró también”, reveló De Brito.

Según explicó el periodista, Tuli fue contundente al negar cualquier vínculo sentimental con el cantante cordobés: “Me dice: ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay’. Estaba en Córdoba filmando y me dijo: ‘Es todo mentira. Yo con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’“, reprodujo Ángel.

Foto: Instagram (@tuli_acosta)

El presentador recordó además que la relación entre ambos viene desde hace varios años, incluso antes de que el artista alcanzara la fama: “Ella venía al Bailando con sus amigos. Uno era Luck Ra, que no lo conocía nadier”, explicó.

Pero la revelación que más llamó la atención llegó cuando De Brito contó que Tuli tomó la iniciativa apenas comenzaron a circular las versiones de un supuesto romance: “Me dijo: ‘Cuando empezó a salir todo esto, lo que contaron ustedes, hablé con Luck Ra, obvio, porque es mi amigo, hablamos todos los días, y la llamé a La Joaqui’“, relató.

Foto: Instagram (@luckra)

“Le digo: ‘¿Y te contestó? ¿Qué te dijo?’. Me dijo: ‘Sí, me dijo que todo bien’“, agregó. Incluso, De Brito le preguntó si alguna vez había sentido celos o malos tratos por parte de la cantante: ”‘Nunca, por lo menos a mí en la cara’, respondió Tuli", reprodujo.

Por último, la influencer también aseguró que Luck Ra jamás le habló de conflictos con La Joaqui vinculados a su amistad: “'Él tampoco nunca me dijo nada de ella, ni que se había generado una discusión’“, concluyó Ángel, intentando ponerle fin a los rumores que la involucraron en la separación de una de las parejas más populares de la música argentina.