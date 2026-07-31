Mientras La Joaqui construye una exitosa carrera en la música urbana, su mamá, María Soledad, desarrolla un camino muy diferente lejos de la Argentina. Desde hace varios años vive en Costa Rica, donde convirtió su pasión por el arte en un emprendimiento dedicado al muralismo y al diseño de espacios personalizados.

Con una propuesta que combina creatividad, pintura y decoración, la artista interviene paredes, techos y pisos de viviendas, comercios y emprendimientos, además de colaborar con marcas de lujo que buscan transformar sus ambientes a través del arte.

EL EMPRENDIMIENTO DE LA MAMÁ DE LA JOAQUI EN COSTA RICA

Bajo el nombre Creativity Meets Your Walls, María Soledad ofrece un servicio de murales personalizados tanto en Costa Rica como en otros países, ya que acepta proyectos internacionales.

Cada trabajo comienza con una etapa de asesoramiento en la que conversa con los clientes para conocer sus ideas, definir una propuesta estética y elegir la combinación de colores, estilos y dimensiones que mejor se adapte al espacio.

Su objetivo es que cada intervención refleje la personalidad de quienes habitan el lugar o la identidad de la empresa que la contrata.

Quién es la mamá de La Joaqui y a qué se dedica en Costa Rica: el emprendimiento artístico. Crédito: Instagram

MURALES PARA CASAS, COMERCIOS Y MARCAS DE LUJO

Además de proyectos residenciales, la artista trabaja con marcas de lujo y espacios comerciales que buscan incorporar una identidad visual propia a través de murales exclusivos.

En cada obra presta especial atención a la planificación, los tiempos de ejecución y la selección de materiales, utilizando pigmentos y selladores resistentes para asegurar una mayor durabilidad, incluso en superficies expuestas a la intemperie.

Las intervenciones abarcan fachadas, jardines, paredes interiores, techos y pisos, transformando cada ambiente en una pieza artística única.

Quién es la mamá de La Joaqui y a qué se dedica en Costa Rica: el emprendimiento artístico. Crédito: Instagram



