Griselda Siciliani y Carlos Casella presentaron su nuevo espectáculo, BOÎTE con una función de estreno en La Trastienda que reunió a amigos, colegas y una sala repleta de espectadores y desde Ciudad te mostramos todas las fotos.

El esperado regreso de la dupla fue celebrado con una gran ovación y marcó el inicio de una propuesta que mezcla música, actuación y una potente puesta en escena, en un recorrido por distintos géneros, emociones y climas.

Griselda Siciliani y Carlos Casella estrenaron BOÎTE (Foto: Movilpress).

Nara Ferragut, Andrea Rincón, Juliana Gattas y Leticia Siciliani, fueron algunas de las celebridades que dijeron presente en esta experiencia que apuesta al humor, la sensualidad, el drama y la celebración.

Tras la presentación, Siciliani confirmó una vez más la química artística con Casella, con quien vuelve a trabajar después de exitosas propuestas como Estás que te pelas, Sputza y Pura Sangre.

UNA NOCHE DE FAMOSOS: TODAS LAS FOTOS DEL ESTRENO DE BOÎTE

Griselda Siciliani y Carlos Casella estrenaron BOÎTE (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani y Carlos Casella estrenaron BOÎTE (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani y Carlos Casella estrenaron BOÎTE (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani estrenó BOÎTE (Foto: Movilpress).

Griselda Siciliani y Carlos Casella estrenaron BOÎTE (Foto: Movilpress).

Leticia Siciliani en el estreno de Griselda Siciliani y Carlos Casella (Foto: Movilpress).

Nara Ferragut en el estreno de Griselda Siciliani y Carlos Casella (Foto: Movilpress).

Andrea Rincón en el estreno de Griselda Siciliani y Carlos Casella (Foto: Movilpress).

Juliana Gattas en el estreno de Griselda Siciliani y Carlos Casella (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.