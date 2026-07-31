La justicia italiana autorizó a Wanda Nara y a sus hijas a regresar a la Argentina sin la autorización de Mauro Icardi. Al enterarse de esto, el futbolista publicó un fuerte comunicado en Instagram donde dice que se opone a que sus hijas vivan en la Argentina.

POR QUÉ MAURO ICARDI SE OPONE A QUE SUS HIJAS VIVAN EN LA ARGENTINA

El comunicado de Mauro Icardi luego de la auotirzación de la jueza italiana. Captura: Instagram Stories mauroicardi

El comunicado de Mauro Icardi dice lo siguiente:

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas.

Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir.

Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar.

Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".

EL ANTERIOR COMUNICADO DE MAURO ICARDI

Antes del inminente fallo de la Justicia Italiana a favor de Wanda Nara, Mauro Icardi expresó en sus redes sociales un extenso comunicado en el que apuntó contra las estrategias judiciales de su exesposa, denunció el impacto psicológico que sufren sus hijas y reclamó por sus derechos como padre.

El extenso descargo de Mauro Icardi antes de conocerse el fallo de la Justicia Italiana que permite que Wanda Nara y sus hijas puedan volver a la Argentina (Foto: Instagram).

En su descargo, el delantero manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesan sus hijas, denunciando cómo cambió el entorno de las menores en medio del conflicto judicial.

El deportista manifestó que las nenas “pasaron de ser niñas felices, criadas diariamente por su padre, con una vida estable, amor, rutina y contención, a ser expuestas a exclusiones, operativos policiales, interrogatorios ante un juez, escribano y el Ministerio Público Tutelar”.

Mauro Icardi y la China Suárez, inseparables en medio del escándalo con Wanda Nara. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi)

Asimismo, cuestionó fuertemente la distancia física impuesta y la sobreexposición: “Pasaron de una infancia normal a vivir bajo una exposición permanente, a ser alejadas de su padre, a tener que verlo únicamente en un cuarto del MPT, y a cargar con un daño que ningún niño debería soportar”,

Al tiempo que citó peritajes al señalar que “los propios informes psicológicos son contundentes: fueron diagnosticadas como ‘rotas psicológicamente’ y con un lenguaje de adulto implantado por su madre”.

EL FIRME PEDIDO DE MAURO ICARDI EN MEDIO DE SU GUERRA CON WANDA NARA

Por otro lado, el delantero hizo un firme llamado a priorizar el bienestar infantil e interpeló los argumentos sobre el arraigo de las niñas en el país. “Ningún conflicto entre adultos puede justificar semejante nivel de sufrimiento para dos niñas. Ninguna estrategia judicial, mediática o personal debería estar por encima de su bienestar”.

Para concluir, cuestionó la justificación de que las menores “extrañan su país” o “su vida en Argentina” apelando a un argumento legal: “No podés construir derechos sobre un hecho ilícito ni trasladar el centro de vida de un hijo sin el consentimiento del otro progenitor. Eso constituye un hecho ilícito”, rematando su mensaje con la consigna: “LOS PADRES TAMBIÉN TENEMOS DERECHOS”.