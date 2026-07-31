Mora Calabrese mostró en sus redes el crecimiento de su marca de joyas artesanales, tras haber inaugurado meses atrás el primer local de Cala, la marca que creó junto a su amiga Flor, en Buenos Aires.
Esta vez la protagonista compartió un video que recorre distintos detalles del local, con blazer y jean oxford, para anunciar un nuevo punto de venta en Resistencia, la ciudad donde nació el proyecto.
MORA CALABRESE Y EL REGRESO DE CALA A SUS ORÍGENES
La cuenta oficial de la marca explicó que Resistencia es el lugar donde nació Cala y donde arrancó toda su historia. Según el posteo, la propuesta ahora tiene presencia dentro de Casa Calabria.
UN PROYECTO QUE SIGUE SUMANDO ESPACIOS FÍSICOS
La empresaria, que meses atrás había abierto su primer local en avenida Callao, en Recoleta, sumó así un segundo punto físico para su joyería artesanal en plata 925 y bronce.