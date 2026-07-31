Mora Calabrese mostró en sus redes el crecimiento de su marca de joyas artesanales, tras haber inaugurado meses atrás el primer local de Cala, la marca que creó junto a su amiga Flor, en Buenos Aires.

Esta vez la protagonista compartió un video que recorre distintos detalles del local, con blazer y jean oxford, para anunciar un nuevo punto de venta en Resistencia, la ciudad donde nació el proyecto.

MORA CALABRESE Y EL REGRESO DE CALA A SUS ORÍGENES

La cuenta oficial de la marca explicó que Resistencia es el lugar donde nació Cala y donde arrancó toda su historia. Según el posteo, la propuesta ahora tiene presencia dentro de Casa Calabria.

El video con el que Cala anunció su regreso a Resistencia, la ciudad donde nació la marca. Fuente: Instagram @calajoyeriaamano

Uno de los diseños insignia de Cala: pulseras de plata 925 martillada, combinadas en capas. Fuente: Instagram

El vínculo entre Mora y su socia también quedó plasmado en un tatuaje compartido: "Una de dos". Crédito Instagram

UN PROYECTO QUE SIGUE SUMANDO ESPACIOS FÍSICOS

La empresaria, que meses atrás había abierto su primer local en avenida Callao, en Recoleta, sumó así un segundo punto físico para su joyería artesanal en plata 925 y bronce.

Mora Calabrese junto a su socia y amiga de 25 años, con quien lleva adelante Cala Joyería a Mano. Fuente: Instagram