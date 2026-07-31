Cande Vetrano volvió a abrir las puertas de su casa y esta vez el protagonismo fue para la cocina. La actriz, cantante y diseñadora compartió nuevas imágenes del espacio donde combina funcionalidad y buen gusto.

El corazón del ambiente es una isla central revestida en madera clara, con listones dispuestos en forma vertical.

: La cocina de Cande Vetrano combina madera clara, cuarzo blanco y mucha luz natural. Crédito Instagram

La cocina de Cande Vetrano combina madera clara, cuarzo blanco y mucha luz natural. Crédito: Instagram / @candelivetrano

LA LUZ NATURAL, PROTAGONISTA DE LA COCINA DE CANDE VETRANO

Otro de los elementos que se destacan en el ambiente es una amplia ventana de estilo industrial, con marcos negros, que permite el ingreso constante de luz solar y agranda visualmente el espacio.

: La cocina de Cande Vetrano combina madera clara, cuarzo blanco y mucha luz natural. Crédito Instagram

Los detalles decorativos completan la propuesta: repisas flotantes con frascos de vidrio ordenados, tazas colgantes en tonos rojizos y láminas enmarcadas.