María Sol Messi encontró un camino propio lejos de las canchas y hoy se destaca en el mundo del entretenimiento y la moda. La hermana menor de Lionel Messi ocupa un puesto estratégico dentro de la productora audiovisual creada por el capitán de la Selección argentina y, al mismo tiempo, impulsa un emprendimiento de indumentaria que ganó popularidad gracias al apoyo de Antonela Roccuzzo.

MARÍA SOL MESSI, LA EJECUTIVA DETRÁS DE LA PRODUCTORA DE LIONEL MESSI

Desde comienzos de 2025, María Sol Messi forma parte de 525 Rosario, la productora audiovisual impulsada por Lionel Messi, donde se desempeña como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad.

Su tarea consiste en definir la identidad visual y comercial de la empresa, supervisar el desarrollo creativo de los contenidos y participar en la planificación de iniciativas corporativas con proyección internacional.

Además, integra el exclusivo Comité de Luz Verde, el equipo encargado de evaluar, aprobar y financiar nuevos proyectos audiovisuales.

María Sol Messi se consolida fuera del fútbol: el rol clave que ocupa en la productora de Lionel y su exitosa marca de bikinis. Crédito: Instagram

Antes de asumir este desafío, María Sol ya había desarrollado experiencia en otros negocios vinculados al universo Messi.

EL EMPRENDIMIENTO DE MODA QUE IMPULSA MARÍA SOL MESSI

En paralelo a su carrera en el sector audiovisual, María Sol Messi apostó por la moda con el lanzamiento de Bikinis Río.

María Sol Messi se consolida fuera del fútbol: el rol clave que ocupa en la productora de Lionel y su exitosa marca de bikinis. Crédito: Instagram

Uno de los grandes impulsos para el crecimiento de la marca llegó de la mano de Antonela Roccuzzo, quien lució distintas piezas de la colección en sus redes sociales.

María Sol Messi se consolida fuera del fútbol: el rol clave que ocupa en la productora de Lionel y su exitosa marca de bikinis. Crédito: Instagram

Actualmente, Bikinis Río cuenta con presencia en Rosario y Buenos Aires, además de fortalecer su canal de ventas online, consolidándose como una de las apuestas empresariales más importantes de María Sol.