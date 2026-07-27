Después de su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Rosario Central, Ángel Di María volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre el presente y el futuro de la Selección Argentina. Tras el encuentro ante Belgrano, el campeón del mundo fue consultado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, y dejó en claro cuál es su deseo respecto de la continuidad de ambos.

En diálogo con TNT Sports, el rosarino aseguró que el capitán argentino todavía tiene mucho para darle al seleccionado y sostuvo que la decisión de retirarse dependerá únicamente de él.

“Leo tiene que seguir hasta cuando quiera él. Creo que puede seguir muchísimos años más”.

Di María elogió la vigencia de Lionel Messi

Lejos de imaginar un final cercano para el ciclo de Messi con la camiseta albiceleste, Di María destacó el nivel que mantiene el rosarino a sus 39 años y aseguró que continúa marcando diferencias dentro de la cancha.

“Con 39 años demostró que es uno de los mejores, ya no tiene techo”.

Las palabras del Fideo llegan en medio de las especulaciones sobre el futuro del capitán, aunque dejó en claro que, desde su mirada, todavía tiene condiciones para seguir liderando al equipo nacional durante varias temporadas más.

Argentina reanuda las Eliminatoria sin sus mayores referentes.

El respaldo de Di María a Lionel Scaloni

Además de referirse a Messi, el exjugador de Benfica también respaldó el trabajo de Lionel Scaloni, el entrenador que condujo a la Argentina a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial, además de alcanzar una nueva final del mundo.

“Scaloni es la Scaloneta. Ojalá siga. Por el bien de todos está haciendo una buena generación de chicos y todo suma”.

Sin embargo, aclaró que la continuidad del DT dependerá exclusivamente de una decisión personal. “Ojalá que siga, es decisión de él, pero como argentino quiero que siga”.

Soccer Football - Copa America 2024 - Argentina training - RBNY Training Facility, East Hanover, New Jersey, United States - July 8, 2024 Argentina's Angel Di Maria during training with Argentina coach Lionel Scaloni REUTERS/Agustin Marcarian Por: REUTERS

La reflexión de Di María sobre dejar la Selección Argentina

Quien puso punto final a su ciclo con la Albiceleste también habló desde la experiencia y reconoció lo difícil que resulta despedirse del seleccionado nacional. “Siempre cuesta mucho soltar porque es la Selección, un lugar donde uno es muy feliz”.