La visita de Ángel di María al teatro Lola Membrives para disfrutar de Nicolás Vázquez como protagonista de Rocky revolucionó la sala, y al retirarse entre vitoreos el Fideo explicó por qué no viajó para ver los partidos Copa Mundial de la FIFA 26™.

“No fui y no voy a ir. ¡Mufa no quiero ser!”, enfatizó entre risas.

Cabulero completó: “Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí. Los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día”.

Nicolás Vázquez, Ángel Di María y Dai Fernández luego de la función de Rocky.

Además, el rosarino avaló el gesto mostrar la inclaudicable reivindicación de que las Malvinas son argentinas: “Estuvo muy bien. Era un partido de fútbol, pero a la vez se mezclaba un poco todo. Lo que hicieron los chicos al final fue algo lindo para todos”.

El vínculo con Messi

Por otra parte, el delantero de Rosario Central se sinceró sobre la chance de haber integrado el plantel de Lionel Scaloni como en Qatar 2022: “Siento que hice un paso importante en dejar y que los demás chicos sigan. Están en una nueva final, lo están haciendo muy bien y no se les puede pedir más nada”.

Nicolás Vázquez y el Fideo Ángel di María.

“Hice lo que tenía que hacer. Es el momento de Leo y los chicos que están ahí”, siguió.

Al final, Ángel Di María reveló que “le escribo todos los días deseándole lo mejor” a Lionel Messi.