La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España quedará marcada por mucho más que la definición del nuevo campeón del mundo. Además de levantar la tradicional Copa del Mundo, el equipo vencedor será protagonista de un hecho sin precedentes impulsado por la FIFA.

Por primera vez en la historia de la competencia, los integrantes del plantel campeón recibirán anillos conmemorativos personalizados, una distinción inspirada en los emblemáticos championship rings que desde hace décadas forman parte de las grandes competencias deportivas de Estados Unidos, como la NBA.

CÓMO SERÁN LOS ANILLOS QUE ENTREGARÁ LA FIFA

La FIFA confirmó que fabricará un total de 2026 anillos numerados. De esa cantidad, 30 estarán destinados a los jugadores y miembros del seleccionado campeón, mientras que los 1996 restantes serán comercializados como productos oficiales para coleccionistas y fanáticos de todo el mundo.

Cada anillo contará con un diseño exclusivo. En uno de sus laterales llevará grabado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que en el otro aparecerá la identidad del país que conquiste el título.

Además, cada pieza será entregada junto con un certificado oficial de autenticidad, que garantizará su carácter único.

La FIFA revoluciona el Mundial 2026: el histórico premio que recibirán Argentina o España además de la Copa. CRÉDITO: Fifa

EL CAPITÁN Y EL ENTRENADOR RECIBIRÁN LOS PRIMEROS ANILLOS

Durante la ceremonia de premiación que se realizará tras la final, el capitán y el director técnico del seleccionado campeón recibirán anillos provisorios como parte del festejo sobre el escenario.

Más adelante, la FIFA confeccionará las 30 piezas definitivas, realizadas a medida para cada uno de los integrantes del plantel que levante el trofeo.