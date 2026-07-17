A tres días de ser desvinculada del stream de Telefe, Zoe Bogach visitó Storytime y reveló cuál fue, según su versión, el verdadero motivo por el que la echaron de un día para el otro.

Además, apuntó contra Andrea del Boca y aseguró que sus comentarios sobre la actriz habrían desencadenado el conflicto.

Zoe Bogach reveló el verdadero motivo de su escandaloso despido del stream de Telefe. Video de Bondi Live.

Consultada por Nazarena Vélez sobre si su salida del stream estaba relacionada con su expareja, Manuel Ibero, la ex participante de Gran Hermano lo descartó de inmediato.

“No, no, no. Me dijeron que no podía hablar mal de una figura muy importante que estuvo en el reality”, explicó.

Ante la consulta de Barbie Vélez sobre si esa figura era Andrea del Boca, Zoe respondió: “Supongo que es por ella. Yo no hablé mal de Andrea, pero siento que siempre la ligo yo. Todos opinan y a mí me callan”.

Luego contó qué fue lo que dijo sobre la actriz: “Yo lo único que dije fue que ella, estando adentro de la casa, dijo que yo no hacía nada en mi edición, que no le gustaba cómo era. Vi ese tape en X y respondí”.

Según explicó, el comentario que desató el conflicto fue el siguiente: “Puse: ‘¿Qué hacés vos, Andrea? Estás con cara de culo todo el día, no vas a las fiestas...’. Y también dije que estaba acomodada. Ahí estalló la producción”.

Arrepentida por sus dichos, la influencer aseguró que pidió disculpas. “Pedí perdón porque me fui de boca. Fue mi primer stream, sé que hay cosas que no hay que decir. Me salió genuino”, sostuvo.

ASÍ SE ENTERÓ ZOE BOGACH DE SU DESPIDO

Más adelante, Zoe también se refirió a la forma en la que, según contó, fue notificada de su desvinculación.

“Hablé con un abogado porque me trataron muy, muy mal. Me avisaron cuatro horas antes de que no me podía presentar. Tenía que ir con un escribano, no lo conseguí y un abogado me dijo que grabara todo. Por eso hice un TikTok, para que quedara registrado”, reveló.

Por último, volvió a deslizar sus sospechas sobre el rol que habría tenido Andrea del Boca en la decisión. “Para mí me bajó ella. Y es muy raro que me bajaran el día que salió él (Manuel) y justo ese día Andrea fue al stream al que tenía que ir yo”, afirmó la ex GH.

Frente a esa teoría, Nazarena Vélez expresó sus dudas: “Yo no sé si Andrea tiene tanto poder”. Sin embargo, Zoe respondió con un gesto que dejó en claro que piensa lo contrario.