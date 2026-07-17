El 13 de julio, Manuel Ibero quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada luego de casi cinco meses de aislamiento. Tras su salida de la casa, el exparticipante visitó Cortá por Lozano y habló de su presente sentimental, su vínculo con Lola Tomaszeuski y su relación con Zoe Bogach, también exintegrante del reality.

Consultado sobre si volvería con su expareja, Manuel fue contundente y antes de responder con palabras dejó en claro su postura con un llamativo gesto en vivo.

¿Manuel Ibero volvería con Zoe Bogach? (captura de Telefe, Cortá por Lozano)

¿Manuel Ibero volvería con Zoe Bogach?

Durante la entrevista, Ceferino Reato quiso saber cómo seguía su relación con Lola, la influencer con quien comenzó un romance dentro del programa: “¿Lo de Lola es firme?“.

Sin dudar, Manuel respondió: “Sí, sí. No la pude ver porque está en Madrid de viaje, pero la verdad es que me gusta mucho“.

Luego llegó la pregunta que todos esperaban. “¿No volvés con Zoe?”, le retrucó Ceferino.

Ante la consulta, Manuel Ibero miró con picardía y respondió primero con un gesto que dejó clara su negativa. La reacción generó risas en el estudio antes de que pudiera explicar su postura. “Esa pregunta...”, dijo Ibero riendo.

Más tarde, cuando Vero Lozano le preguntó directamente por su vínculo con Zoe, el exparticipante habló con cariño de su historia, pero confirmó que sus caminos tomaron rumbos diferentes.

Y el ex Gran Hermano fue contundente: “Estuvimos juntos casi dos años. Toda la relación fue muy linda. Es una persona a la que le tengo mucho aprecio y le deseo lo mejor. Pero a partir de ahora tenemos caminos separados, cada uno por su lado”.