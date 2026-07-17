El ex preparador físico de la Selección Argentina, Gerardo Salorio, habló sobre una de las capacidades que distingue a Lionel Messi dentro de una cancha: su visión periférica, un talento que definió como un verdadero don.

Durante su participación en La Mañana con Moria, Salorio analizó el pase gol que Messi le dio a Lisandro Martínez ante Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una asistencia clave que llevó a Argentina a la final, y destacó la precisión con la que el capitán interpreta el juego.

Qué es la visión periférica de Lionel Messi, el don que explica sus pases imposibles

El don de Messi que sorprende al mundo: qué es la visión periférica y por qué no todos pueden tenerla

Impactada por las capacidades mentales, físicas y humanas del futbolista, Moria Casán recordó la explicación que había dado el preparador físico sobre una de las grandes diferencias de Messi.

"Usted me dijo que lo diferente en Messi es su rapidez, su entrenamiento mental y que tiene una visión periférica, de 360 grados“, le dijo la One.

Y Salorio respondió: “Sí, tiene una toma de decisión muy clara. En el partido contra Inglaterra, él decidió que el centro iba a ir a dos metros cincuenta. El central mide dos metros y la pelota le cae justo a la cabeza a Lisandro Martínez para que la empuje“.

Qué es la visión periférica, la capacidad que destacan en Lionel Messi

La visión periférica es la capacidad de una persona para percibir elementos que están fuera del centro de la mirada directa. En el fútbol, permite detectar movimientos de compañeros y rivales sin necesidad de mirar constantemente hacia ellos.

En ese sentido, Federico Seeber destacó la particularidad de esa habilidad del astro argentino: "Todos los chicos van a querer ser Messi, pero esta visión periférica no se entrena“.

“No, eso viene. Todos tenemos un don, el tema es encontrar ese don”, sostuvo el preparador físico.

La explicación de Salorio volvió a poner en primer plano una de las características que hicieron de Lionel Messi uno de los futbolistas más determinantes de la historia: su capacidad para leer el juego antes que los demás.