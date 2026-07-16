Tras acertar los resultados de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el vidente natural José Fuentes volvió a captar la atención de miles de fanáticos con un nuevo video publicado en sus redes sociales.

Luego de anticipar correctamente el triunfo de España sobre Francia y la victoria de Argentina frente a Inglaterra, ahora aseguró que ya tiene una visión clara sobre quién levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

En un mensaje dirigido especialmente a los hinchas argentinos, Fuentes felicitó al equipo de Lionel Scaloni y pidió vivir la previa de la final con tranquilidad.

“Quería felicitar a la selección argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi”, dijo el vidente en stream.

La fuerte predicción del vidente sobre la final entre Argentina y España (video de Instagram José Fuentes)

La fuerte predicción del vidente sobre la final entre Argentina y España

José Fuentes también llamó a bajar la ansiedad de cara al partido decisivo.

“Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Me dicen bastantes cosas. Pero todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: ‘Hay que tener calma’. Lo mío es una predicción, no pasa nada”.

El vidente recordó que, según su interpretación, la victoria argentina frente a Inglaterra era el desenlace que veía con mayor claridad: “Matemáticamente era imposible... y sucedió”.

Luego fue por más y reveló qué observa para la gran final del Mundial: “Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Yo fui muy cuidadoso al observar qué vi. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo sea bicampeón, pero yo decidí soltarla. Estuve muy acertado en todo. Yo vi que todo se iba para Argentina. Todo se dio como se tenía que dar”.

ARGENTINA O ESPAÑA: ¿QUIÉN SALE CAMPEÓN DEL MUNDO 2026?

Finalmente, lanzó la frase que revolucionó las redes sociales: “Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más”.

Y cerró con total convicción: “Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder”.

Antes de despedirse, también hizo una reflexión sobre el origen de sus predicciones: “Sé que Dios no se mete en estas cosas, pero hay una fuerza más grande que permite que uno tenga este nivel de acertación”.