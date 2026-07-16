La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Tras el triunfo frente a Inglaterra, Lionel Messi y varios de sus compañeros encontraron la botella de agua de Jordan Pickford, el arquero inglés, que tenía adherido un detallado informe con información sobre los posibles ejecutantes argentinos en una hipotética definición por penales.

La tanda nunca fue necesaria, pero el “machete” preparado por el cuerpo técnico inglés terminó convirtiéndose en una de las curiosidades de la jornada. Apenas descubrieron el papel, Messi y el resto de los futbolistas comenzaron a leer las anotaciones y reaccionaron entre sonrisas y carcajadas.

La historia tomó aún más repercusión cuando Luis Martín, preparador físico del equipo de Lionel Scaloni, compartió una imagen del documento en sus redes sociales junto a una chicana para los ingleses.

“Lástima, no teníamos los mismos planes che”, escribió, dejando en evidencia el exhaustivo trabajo de análisis que había realizado Inglaterra pensando en una posible definición desde los doce pasos.

CÓMO ERA EL INFORME QUE HABÍA PREPARADO PICKFORD

En el papel aparecían los nombres de prácticamente todos los futbolistas argentinos, desde Lionel Messi hasta Gerónimo Rulli, acompañados por indicaciones sobre la forma habitual de ejecutar los penales de cada uno.

Que decía la botella del arquero de Inglaterra: el machete para los penales que generó curiosidad en los jugadores. Crédito: X

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la referencia a Enzo Fernández. Según el análisis inglés, el mediocampista tenía grandes posibilidades de rematar al centro del arco. Al descubrir esa anotación, Enzo no pudo contener la risa y compartió el momento con sus compañeros.

Messi también observó detenidamente el contenido del informe y sonrió al leer las predicciones elaboradas por el rival.

La botella fue pasando de mano en mano entre los futbolistas argentinos, que terminaron tomándose con humor el minucioso estudio preparado por Inglaterra para una definición que finalmente nunca llegó.