La histórica victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 desató una ola de celebraciones entre las figuras del espectáculo y la televisión. Desde mensajes de aliento en la previa hasta lágrimas y festejos en familia, los famosos inundaron las redes sociales con su apoyo al equipo de Lionel Messi.

Entre los primeros en sumarse al fervor estuvo La Mona Jiménez, que compartió una foto junto a Messi y el mensaje: “Hoy más que nunca todos juntos”. Santiago del Moro también dedicó un posteo especial al capitán y al plantel, reforzando el acompañamiento desde el mundo mediático.

En el ambiente musical, Emilia Mernes optó por el humor y mostró a su perrita Roma durante el partido, bromeando sobre la intensidad de vivir en una familia argentina. Pampita posó junto a sus hijos Beltrán, Benicio y Anita, todos con la camiseta celeste y blanca, mientras que Ángel de Brito se sumó con una selfie luciendo los colores nacionales.

La emoción se vivió en todos los hogares. Jimena Barón flameó la bandera argentina junto a su pareja, y el cantante Duki no ocultó su entusiasmo frente al televisor: “Dale, guacho. Esto es Argentina”, exclamó mientras el equipo ingresaba al estadio.

Nathy Peluso se mostró orgullosa con una foto en Instagram vestida de celeste y blanco. Eva De Dominici, casada con el español Eduardo Cruz, bromeó sobre el triunfo de España pero reafirmó su amor por la albiceleste, mostrando el cruce de pasiones en su familia.

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Luisana Lopilato compartió un video cantando “La cuarta estrella” y una selfie con la camiseta argentina. El periodista Tití Fernández emocionó con un pedido especial a su hija Soledad.

El clima de fiesta se multiplicó con cada publicación. Benjamín Vicuña mostró una postal de su hija con una camiseta personalizada, mientras que Dalma Maradona y Luciana Salazar —esta última en bikini albiceleste— reforzaron el sentimiento de apoyo a la Selección.

Sandra Mihanovich compartió su entusiasmo durante el partido, y Amancio, hijo de Vicuña y la China Suárez, siguió el encuentro de cerca. No faltaron los recuerdos virales, como el de Georgina Barbarossa rezando en vivo, ni las mascotas que acompañaron la jornada, como el perro de Daniel Gómez Rinaldi.

Cuando la Selección logró dar vuelta el partido y sellar el pase a la final del Mundial por segunda vez consecutiva, la locura se apoderó de las redes. El historietista Liniers le dedicó un mensaje de amor a Messi, mientras que la cuenta argentina de Netflix celebró con humor: “No hay guion que pueda superar esta historia”.

Los famosos celebraron la victoria de Argentina frente a Inglaterra (Fotos: Instagram y X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Luck Ra festejó con la camiseta de Enzo Fernández, uno de los goleadores del partido. Pedro Rosemblat y Lali Espósito celebraron juntos el pase a la final, Nicki Nicole se mostró orgullosa de ser argentina, Darío Barassi vivió el triunfo con un asado familiar en España, mientras que Tini alentó a su pareja Rodrigo de Paul y festejó con amigas.

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