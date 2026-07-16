El final del partido entre Argentina e Inglaterra dejó una perlita que se volvió viral: Lionel Messi y sus compañeros encontraron la botella del arquero Jordan Pickford, donde tenía pegada una lista con los posibles ejecutantes de penales de la Selección. El detalle no pasó desapercibido y generó risas entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Después del encuentro, Luis Martín, preparador físico de la Albiceleste, compartió en sus redes sociales una foto del papel que Pickford había preparado con un análisis detallado de los pateadores argentinos. “Lástima, no teníamos los mismos planes che”, escribió Martín en tono de burla, mostrando que el estudio del arquero inglés finalmente no sirvió.

La botella de Jordan Pickford (Foto: Instagram @luismartin_9)

En la imagen se podían leer los nombres de todos los posibles ejecutantes, desde Lionel Messi hasta Gerónimo Rulli. Uno de los datos que más llamó la atención fue la anotación sobre Enzo Fernández: en Inglaterra suponían que iba a patear al medio. Cuando el mediocampista vio el papel, no pudo evitar reírse.

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LA REACCIÓN DE LOS JUGADORES ARGENTINOS AL ENCONTRAR LA BOTELLA DE JORDAN PICKFORD

La botella de Pickford pasó de mano en mano entre los futbolistas argentinos, que no ocultaron su sorpresa y se rieron al leer las indicaciones del arquero inglés. Lionel Messi también se sumó a las carcajadas al ver el “machete” que había preparado su rival.

El video del momento, que rápidamente circuló en redes sociales, mostró cómo el hallazgo se convirtió en motivo de broma y alivio tras la tensión del partido.

Encontraron una botella con indicaciones para el arquero ingles por si llegaban a los penales jajajaja pic.twitter.com/w2Wq7DMJit — Max (@maxliberto) July 16, 2026

Pickford había dejado su botella en el campo de juego con la esperanza de que la información le sirviera en una eventual tanda de penales. Sin embargo, el partido no llegó a esa instancia y su preparación quedó solo como una anécdota.

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