La Selección argentina logró una de las victorias más recordadas de su historia al dar vuelta el partido frente a Inglaterra en las semifinales del Mudnial 2026. El equipo nacional, que venía de consagrarse campeón en Qatar 2022, se metió nuevamente en la final y ahora buscará el título ante España el próximo domingo.

Desde temprano, la expectativa por el cruce con los ingleses se sintió en cada rincón del país y se reflejó en las redes sociales, donde los hinchas compartieron su ansiedad y nerviosismo a través de memes. El clima de tensión se transformó en euforia tras la remontada, y los posteos humorísticos no tardaron en viralizarse.

El duelo ante Inglaterra no solo fue seguido con atención en la Argentina, sino que también captó la mirada del mundo entero. La rivalidad histórica y la instancia decisiva del torneo hicieron que cada jugada se viviera con intensidad.

A medida que avanzaba el encuentro, los usuarios de redes sociales expresaron sus emociones con imágenes, frases y videos que resumieron el sufrimiento y la alegría del pueblo argentino.... y la presencia de Mick Jagger y Speed. Los memes circularon antes, durante y después del partido, reflejando desde la tensión previa hasta el desahogo final.

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LOS MEJORES MEMES DE LA REMONTADA DE ARGENTINA FRENTE A INGLATERRA EN LA SEMIFINAL DEL MUNDIAL 2026

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X)

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Los mejores memes de Argentina frente a Inglaterra (Foto: X.com) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

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