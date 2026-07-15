La previa del partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 26™ se vive con una enorme expectativa y las figuras del espectáculo también hicieron sentir su apoyo a la Selección. Entre ellas estuvo Luisana Lopilato, quien expresó toda su emoción y orgullo argentino a través de sus redes sociales.

La actriz, que suele compartir momentos de su vida personal y familiar con sus seguidores, se sumó a la fiebre mundialista con un mensaje que reflejó su amor por el país y por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En la previa del cruce más esperado por un lugar en la final del MUNDIAL™, la actriz y esposa de Michael Bublé apareció cantando la canción de cancha que se hizo viral en este campeonato y que recorrió las redes sociales: “Quiero ver la cuarta estrella”, “¡Argenta de la cuna hasta el cajón!“, ”Por el Diego, por la última de Leo“.

Luisala Lopilato alentando a la Selección Argentina (Foto: Instagram).

El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra no es un partido más para los hinchas argentinos. Además del contexto deportivo, el duelo carga con una historia particular que lo convirtió en uno de los clásicos más simbólicos del fútbol mundial.

EL LOOK DE LIONEL MESSI ANTES DE LA SEMIFINAL CON INGLATERRA QUE REVOLUCIONÓ LAS REDES

A horas de uno de los partidos más importantes del MUNDIAL™, Lionel Messi volvió a captar la atención de millones de seguidores, aunque esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha sino por el look que para una publicación en sus redes sociales horas antes del partido en el Mercedes Benz-Stadium de Atlanta.

En la imagen, el capitán de la Selección Argentina aparece posando con la camiseta albiceleste número 10, sosteniendo una pelota oficial del torneo y con un estilismo que combina la esencia deportiva con una impronta urbana.

El look de Lionel Messi antes del partido de Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026 (Foto: Instagram/@leomessi).

Para completar el outfit, Messi apostó por unpantalón negro de corte oversize,una de las tendencias más fuertes de la moda urbana actual,que aporta comodidad y un aire relajado al conjunto. Sumó unas zapatillas deportivas negras con las clásicas tres tiras blancas, reforzando el espíritu deportivo del estilismo.

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