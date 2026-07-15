En las últimas horas, Tomás Dente reavivó la pelea a muerte que mantiene hace años con su hermano Fernando. Yanina Latorre contó en SQP cómo lo que empezó como un conflicto privado terminó en la TV, con acusaciones de todo tipo, secretos familiares y una situación irrefonciliable.

Latorre reveló que una persona muy cercana a la familia le contó que el hogar de los Dente estuvo marcado por la violencia y el autoritarismo del padre, José Dente. La madre, Ada, era profundamente creyente y encontró contención en la Iglesia, donde se enamoró del sacerdote que la confesaba. “Se enamoraron a tal punto que ella queda embarazada. El cura le ofreció dejar los hábitos e iniciar una vida juntos, pero ella se asustó y le dijo que no”, explicó la conductora.

Tomás y Fernando Dente (Fotos: capturas eltrece y Net TV)

El sacerdote respetó la decisión y nunca reclamó nada. Ada siguió su vida con José Dente, quien por muchos años no se enteró que Fernando no era su hijo biológico. “De hecho, Fernando era el hijo predilecto de José Dente. Tenían un vínculo maravilloso”, contó Latorre, que agregó que, con el tiempo, el cura dejó los hábitos, formó otra familia y tuvo una hija.

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Cuando Ada enfermó de cáncer y la enfermedad avanzó, decidió contarle la verdad a Fernando. Sus amigas intentaron disuadirla, pero ella insistió, y Yanina explicó que la verdad “a Fernando le pegó para la miércoles”. Ese momento habría sido el origen del distanciamiento entre Fernando y su madre en los últimos meses de vida de ella.

“Por eso se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. La madre lo pedía mientras se estaba muriendo y él no iba. El día que fue a despedirla, ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que el hijo la fue a ver”, agregó.

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Después de la confesión, Ada le comunicó al exsacerdote que Fernando ya sabía la verdad, y el hombre fue al teatro junto a su mujer y su hija. “Se conocieron, pero el vínculo no fluyó. Ni de un lado ni del otro. Al cura no le interesó y a Fernando tampoco. Simplemente se conocieron”, relató Latorre.

José Dente, por su parte, se enteró de la situación y optó por el silencio. Siguió siendo el padre de Fernando, murió cinco años después que Ada y nunca hizo nada al respecto. Según Yanina Latorre, el conflicto entre los hermanos se consolidó cuando Fernando, ya sin sus padres, decidió salir del clóset públicamente y contar su historia en los medios. “Ahí se terminó de romper todo”, afirmó la conductora.

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