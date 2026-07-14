En una emisión reciente de su programa en Net TV, Tomás Dente sorprendió al público al relatar en vivo la profunda grieta que lo separa de su hermano, Fernando Dente.

El conductor no solo expuso viejos conflictos familiares, sino que también denunció una serie de actitudes que, según él, marcaron para siempre la relación.

Durante su descargo, Tomás fue contundente: “Hoy me comentaban que de un programa de televisión lo contactaron a mi hermano, a Fernando Dente, a mi medio hermano, porque ese chico no es mi hermano enteramente, es mi medio hermano. Un tipo que expuso a mi madre de cabo a rabo, para hacer tapa de revista, en su momento. Mi mamá había fallecido y expuso el secreto más grande de mi mamá. Sin el consentimiento del resto de los hermanos que habíamos quedado espolvoreados por todo lo que él dijo”.

El conductor relató que, tras la muerte de su madre, Fer Dente habría ventilado detalles íntimos de la familia sin consultar al resto de los hermanos.

“Exageró, hizo una hipérbole de la realidad, cuando habla de violencia de género en mi casa, el tipo crea prácticamente una película de ciencia ficción. Sí, hubo episodios de violencia, que siempre intenté atajar yo, porque era el único que estaba. El único que estaba de los cuatro era yo. Así que a mí no me la vengan a contar”, aseguró Tomás.

Tomás Dente contra su hermano Fernando Dente (Foto: captura de NET Tv).

Además, denunció que Fer habría intervenido para impedirle oportunidades laborales: “El mismo que cuando trabajaba en un canal de aire y me querían convocar a mí para conducir, fue especialmente y le pidió a las autoridades de ese canal que a mí no me contrataran. Hay que ser muy miserable para hacer esas estupideces a un hermano, inventar que te pega, que te maltrata, que te abusa, meterte con el laburo de un hermano”.

TOMAS DENTE, DURÍSIMO CON SU HERMANO FER EN TELEVISIÓN: “UN FABULADOR ABSOLUTO”

Uno de los momentos más duros del relato llegó cuando Tomás Dente recordó la etapa en la que se quedó sin trabajo y, según él, no recibió ayuda de su hermano: “Cuando yo me quedé sin trabajo y él eclosionó, yo no tenía para comer y el tipo no fue capaz, jamás, de decirme: ‘Tomá hermano, te doy plata, que no te falte comida’. Y ahora anda diciendo esas pelotudeces sobre mí”.

El conductor también negó rotundamente las versiones sobre supuestos maltratos y abusos: “Anda diciendo que yo de chiquito le pegaba, lo abusaba. Barbaridades, por supuesto, todas mentiras. Un cuento, un fabulador absoluto”.

Fernando Dente (Foto: Movilpress)

El conductor remarcó que, a pesar de las diferencias, siempre intentó cuidar a su hermano y ayudarlo en los momentos difíciles: “Yo laburaba hasta las 12 de la noche todos los días. Y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada, le daba todo, todo lo mío era suyo. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Este tipo no tiene mi sangre. Desconfíen del que sonríe, del que se hace el buenito, porque ese es el peor hijo de puta”.

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