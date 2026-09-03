Tini Stoessel protagonizó un emocionante momento durante su show en Guadalajara, México, cuando sus fanáticos comenzaron a gritarle masivamente una contundente frase de apoyo. La cantante no pudo contener las lágrimas y terminó quebrándose frente a la multitud.

En ningún momento del show Tini hizo referencia a su familia ni mencionó directamente el conflicto con su papá, Alejandro Stoessel. Sin embargo, en medio de un momento especialmente sensible de su vida, recibió una contundente demostración de cariño por parte de sus seguidores.

“¡No estás sola, no estás sola, no estás sola!”, le gritaron en masa los fanáticos a la cantante, mientras la ovacionaban y le demostraban su apoyo desde el público.

Tini Stoessel se quebró en su show en México (captura de eltrece)

Receptiva a todo ese amor, Tini se emocionó hasta las lágrimas. Intentó contener la emoción y mantenerse firme sobre el escenario, pero la gratitud y la conmoción fueron imposibles de ocultar.

Tini Stoessel rompió el silencio en pleno conflicto con su papá: “Estoy más firme que nunca”

El momento se produjo mientras la artista hablaba sobre su presente y agradecía especialmente a las personas que la acompañan en esta nueva etapa de su vida.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá, acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar. Estoy más firme que nunca, estoy más feliz que nunca”, expresó Tini ante miles de personas.

Luego, la cantante volvió a destacar el lugar que ocupan sus afectos en este momento: “Estoy muy agradecida a todo mi equipo, con mis amigas de toda la vida, con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes. Yo de acá no me voy a ir”.

Tini Stoessel: lejos de su familia, pero rodeada de amor

El emotivo episodio ocurrió a dos semanas de que se conocieran públicamente los polémicos resultados de la auditoría que Tini Stoessel solicitó sobre su patrimonio y sus finanzas.

El conflicto derivado de esa auditoría provocó un fuerte quiebre en la relación laboral entre la artista y su papá, Alejandro Stoessel, además de repercutir en el vínculo personal entre ambos.

Aunque Tini no hizo referencia a su familia durante el show, sus palabras sobre su presente y la reacción de sus fanáticos se dieron en este contexto.

Con miles de personas acompañándola y coreando que “no está sola”, la cantante dejó en claro que atraviesa esta nueva etapa con determinación y que cuenta con el respaldo de quienes la acompañan de cerca y de sus seguidores.